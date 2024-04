Vitalicios de River vs. DNU de Milei y el negocio de las SAD

En la Argentina de hoy todo sigue en discusión. Los gastos del Estado, déficit/superávit fiscal, inflación, pobreza, educación, salud, seguridad, universidades, la dieta de los senadores y la llamada "Ley Bases" agitan el debate.

Desde la asunción del presidente Javier Milei, un renovado capítulo de la "batalla cultural" se viene dando en torno a las sociedades anónimas deportivas (SAD).

Y es así que, promotores y detractores del modelo que alienta las inversiones privadas en el mundo del fútbol, continúan echando leña al fuego. Como si tratase de un mal de época que ataca a las mentes, reaparecen los fantasmas de relatos antagónicos difíciles de reconciliar.

La demanda de tres socios de River que buscan frenar el DNU

Así como la Liga de Fútbol de Salto obtuvo una medida cautelar que dispuso la suspensión de dos artículos del DNU 70/23 referidos a las SAD (ratificada por la Cámara Federal de San Martín), tres vitalicios riverplatenses promovieron una acción declarativa de inconstitucionalidad contra 14 artículos -en particular- que modifican la Ley del Deporte (20.655) y la Ley General de Sociedades (19.550).

Entre los argumentos contra el DNU figuran los siguientes:

Pretende modificar el sentido y la dimensión cultural del deporte.

Pone en riesgo sus derechos como asociados de una Asociación Civil Deportiva.

Se los coloca en situación de desventaja respecto de los integrantes de sociedades comerciales, dado que para la transformación de una asociación civil en SAD no se requiere el acuerdo unánime (como la ley exige para las S.A.) sino el voto de los 2/3 de los asociados.

Pretende transformar a las asociaciones civiles deportivas -sin fines de lucro- en SAD prescindiendo de los valores que dieron origen a los clubes de fútbol en la Argentina.

Atrae a quienes se desinteresan del deporte recreativo y de las actividades formativas, pero intentan utilizar el deporte para plegarlo a sus intereses ya sea para obtener réditos económicos y/o políticos.

Sin valores éticos hay quienes aspiran a transformar el deporte en un espectáculo al servicio de las finanzas, la industria, el consumo y el poder político.

El fallo adverso (en curso de apelación)

Luego de evaluarse el caso, tras la contestación del Estado Nacional-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- y las pruebas producidas, la jueza Dra. Cecilia Gilardi Madariaga de Negre rechazó la demanda, declarando la falta de legitimación (activa) de los actores.

"En las condiciones expuestas, cabe concluir que los actores carecen a mí entender, en forma manifiesta, de legitimación para obrar ya que no logro advertir un conflicto concreto entre partes adversas o una colisión efectiva de derechos. Máxime que, como bien lo señala la demandada no existe cláusula alguna en el estatuto del club que permita su representación por los aquí actores, quienes no pueden determinar la voluntad de la enorme masa societaria de la Institución River Plate. Atento al resultado arribado, resulta insustancial el tratamiento de la inconstitucionalidad articulada, como así también el fondo de la cuestión aquí planteada". (sic- Expte.Nº48305/2023 - "KIPER, DANIEL ADRIAN Y OTROS c/ EN-DNU 70 /23 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO" - JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL Nº8 -08/04/2024 (Sentencia no firme) elDial.com - AADF1E Publicado el 10/04/2024).

Copiarse de los buenos ejemplos

Salvo en Paraguay y Argentina, el resto de los países sudamericanos contemplan normas para el ingreso de inversores privados bajo el formato de SAD, las que conviven con los clubes (asociaciones civiles sin fines de lucro) y sistemas mixtos.

En Uruguay, son 6 sobre 16: Boston River, Deportivo Maldonado, La Luz, Racing, City Torque y Plaza Colonia. En Chile: 12 sobre 16 y 2 con contrato de concesión: Blanco y Negro (Colo Colo) y Azul Azul (Universidad de Chile). En Colombia: 18 sobre 20. En Perú: sólo 4 sobre 18. En Brasil, 6 sobre 20 equipos del Brasileirao son SAF (Sociedade Anônima do Futebol): Botafogo, Cuiabá, Vasco da Gama, Bahía, Cruzeiro y Coritiba, más Bragantino (sistema mixto).

Una ley aprobada por el Congreso brasileño en 2021, fijó las bases para que los clubes de fútbol puedan convertirse en empresas.

En diciembre de ese año, el histórico goleador de la "verdeamarela" Ronaldo Nazario compró el 90% de la SAF del Cruzeiro EC, uno de los más importantes de Brasil, por 400 millones de reales (unos 70 millones de euros), cuando competía en la segunda división.

Los clubes-empresas (SAF) brasileños gozan de incentivos fiscales (exenciones impositivas) y pueden reestructurar deudas con sus acreedores hasta 10 años, con quitas de hasta el 30%. Vale señalar que la normativa general protege a la asociación civil (que dio origen al club) con el poder de veto a fin de preservar sus emblemas históricos: nombre, escudo, símbolos, himno, color y la ubicación de la sede social.

Salvo en Paraguay y Argentina, el resto de los países sudamericanos contemplan normas para el ingreso de inversores privados bajo el formato de SAD, las que conviven con los clubes (asociaciones civiles sin fines de lucro) y sistemas mixtos.

En enero de 2022, el empresario norteamericano John Textor adquirió 90% del club Botafogo (Río de Janeiro), bicampeón de la serie A brasileña, por unos 60 millones de euros. En febrero de 2022, el Vasco da Gama, otro club tradicional de Rio, fue adquirido en el 70% por el fondo de inversión 777 Partners de EE.UU, por un valor aproximado de 140 millones de euros.

La evolución de Daniel Scioli

Quien fuera candidato a la presidencia de la Nación junto a Mauricio Macri (2015-2019), en diálogo con el periodista Jonatan Viale, dio su actual punto de vista sobre las SAD.

"Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia aplicaron las SAD y el 95% de los jugadores de la Selección juegan en clubes que son sociedades anónimas. ¿Por qué tienen temor a que los socios elijan en libertad si quieren esta opción o no? No es obligatorio", apuntó el recientemente designado Secretario de Ambiente, Turismo y Deportes de la Nación.

Al ser interrogado sobre el proyecto de ley que presentó contra de la "privatización del fútbol" (2018), Scioli confesó: "Han pasado tantas cosas en el fútbol y otros ámbitos de la vida... No cambio de opinión, quiero dar una opción, yo también evoluciono, no es que me quedo con ideas fijas, me doy cuenta de los cambios que hay. Y la experiencia en Brasil me permitió incorporar nuevas ideas". Y agregó: "Hoy AFA, qué casualidad, después de este debate dijeron: ‘Estamos pensando una alternativa'. El verdadero cambio es el que propuso Milei y el que estamos defendiendo. Es ir a las cosas como son".

La resistencia al cambio

Es cierto que existió una vocación altruista hacia fines del siglo XIX y principios del XX. La gran inmigración europea trajo a estas tierras a quienes serían fundadores de los más antiguos y reconocidos clubes argentinos.

No puede olvidarse el legado del mítico Alumni Athletic Club (1898), equipo forjado en el colegio English High School, con un historial de 10 campeonatos ganados de primera división entre 1900 y 1912, 6 Copas Competencia y 1 Copa de Honor. En 1912, el club decidió no presentarse a disputar el campeonato oficial y darles libertad de acción a sus jugadores amateurs.

Por entonces, Alumni no aceptaba el recambio de jugadores por otros que no fueran exalumnos. El 24 de abril de 1913, una asamblea general decidió liquidar el club y cumpliéndose con sus estatutos, la totalidad del dinero que se hallaba en poder de sus dirigentes fue donado a instituciones de beneficencia.

Ya en la era profesional, no puede pasarse por alto a Don José "Pepe" Amalfitani (1894-1969), presidente de Vélez Sarsfield (1923-1925; reelecto 9 veces entre 1941 y 1969), quien recién asumido en su segundo mandato (1941) decidió hipotecar la casa familiar para honrar las deudas y evitar el remate del club. En su homenaje el estadio velezano lleva su nombre y la AFA instituyó el 14 de mayo como el Día del Dirigente Deportivo.

Un análisis equilibrado nos lleva a reconocer nuestros orígenes y citar ejemplos de probidad que enaltecen los valores intangibles del deporte (igualdad, solidaridad, transparencia, compañerismo, respeto a las reglas, juego limpio, entre otros).

No obstante, la dinámica del siglo XXI nos exige un mayor esfuerzo mancomunado e inmediatez para activar los cambios estructurales. Es hora de contar las verdades que se ocultan detrás del discurso oportunista, desafiando sin etiquetas a la inercia decadente que nos gobierna desde hace décadas.

Ya lo anticipaba el genial Albert Einstein (1879-1955): "La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar".