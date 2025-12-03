Llegar al 10 de diciembre con primera minoría en la Cámara de Diputados para que el mensaje sea contundente. El presidente Javier Milei siente -con razón- que este es el momento más importante de su gestión. El resultado electoral trajo una de las consecuencias más esperadas por él y su hermana Karina. Diputados, senadores, gobernadores y todo lo que ellos llaman “la casta” los escuchan de otra manera. Y algunos se convierten al violeta entendiendo que los tiempos son otros.

Así las cosas, la Libertad Avanza ya tiene 94 diputados propios y aventuran que antes del recambio ya serán primera minoría para sacarle ese lugar de privilegio al peronismo que sigue sangrando sin frenar la hemorragia. Claro que esos diputados ahora violetas no salen del PJ, sino del PRO, que pasó de 38 a 13 en el bloque, una verdadera masacre parlamentaria. “Antes del clavo peronista, hay otro que poner y es el ataúd del PRO”, señalan por estas horas en Casa Rosada.

Patricia Bullrich, ahora senadora y demostrando que peleará contra Victoria Villarruel ante cada sesión, lleva todo lo que tiene a su alrededor al mundo libertario. La última es Lorena Petrovich, quien asumirá por Silvia Lospennato que será legisladora porteña.

Petrovich tiene un hito en su carrera: siendo senadora bonaerense fue denunciada por su empleada doméstica por tenerla “en negro” durante unos años y luego pagarle con un contrato de palacio legislativo. En pandemia, contó su exempleada, “su secretario Ignacio (Rack) me dio un papel que decía que podía circular como agente del Senado para ir a Hudson (al country) a limpiarle la casa”.

“ Yo entré en diciembre del 2017 en la Cámara de Senadores, pero no hacía nada, porque nunca estuve en el Senado ”, dijo.

Quedar arriba del peronismo en la primera disputa parlamentaria que anticipa el 2026 va atado a la definición del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y cómo jueguen sus peones. Son cuatro. Tres de cuatro ya definieron que armarán un bloque aparte lo que llevaría al peronismo de UP a quedar segundo si pierde uno más. ¿De qué dependía esta movida? De la discusión en su provincia. “Es una partida de póker con Cristina Kirchner. Él juega desde su provincia y ella desde San José”. Lucía Corpacci, exgobernadora, senadora y cercana a CFK fue la ficha para detener la fuga completa.

En la provincia de Buenos Aires, hoy Axel Kicillof buscará que la Legislatura le apruebe un endeudamiento por casi u$s 4.000 millones. Para terminar de convencer a los intendentes, el gobernador ofreció $250 mil millones para sus arcas, sin importar la deuda que tomará su administración. “Nos están sacando mucho más de lo esperado”, reconoció un interlocutor con los jefes comunales. Uno de ellos que estuvo el lunes escuchando la conferencia de prensa se mostró fastidioso por la forma de negociar.

Dentro del poder de la AFA, Claudio Tapia pensó que la espuma bajaría rápido. Todo lo contrario. Los allanamientos continuaron. Se sumó la Coalición Cívica y denunció a dos supuestos testaferros del presidente del fútbol argentino. Además, según pudo saber El Cronista, en Estados Unidos ya hay funcionarios del Poder Judicial norteamericano obteniendo datos sobre algunas cuentas creadas en ese país que habrían sido utilizadas para administrar los ingresos por algunos amistosos de la Selección.

Si esto escala, allí podrían traer más de un dolor de cabeza para los dirigentes que estuvieron en la cocina de los contratos. Para buscar un escudo amigable, Tapia buscará pasar por Miami antes del sorteo del Mundial. ¿ Lionel Messi se sacará la foto con él ? Hay quienes plantean que el padre influye para no provocar el enojo del también directivo del Ceamse.

“ ¿Cuánto demoran los que mueren y cuánto tardan en aparecer los que nacen ?”, la reflexión en forma de pregunta la hizo un consultor económico que dialoga con el equipo económico y veía en los portales que Whirlpool había despedido 220 personas. La pregunta no tiene respuesta, pero comienza a repetirse en distintos ámbitos que ven a la crisis de la actividad junto a la de una ola importadora como peligros que ya son una realidad.

Uno de los despedidos en Pilar le puso realidad al asunto: “Hay gente que, mientras estábamos en la planta enterándonos (de los despidos), ya estaba bajando la aplicación de transporte para conducir”.

Otro ejemplo se lo dio a este cronista un productor de huevos. “Nuestro producto se derrumba en el precio porque hay sobreproducción. Ya cayó 36% desde mayo. Hoy con u$s 6.000 te pones mil ponedoras y arrancas en el negocio de manera precaria. Ya hay ingresos así por indemnizaciones”.