En el mercado EUR/GBP, la cotización mostró un leve descenso: en la última semana retrocedió -0.84% y en el último año acumula -0.88%, indicando una tendencia bajista moderada.

Este viernes, 22 de mayo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8647 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,03%.

La cotización del #undefined (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, alcanzando niveles más altos que en días anteriores. Este repunte ha generado un interés renovado entre los inversores, quienes consideran este incremento como una señal favorable para futuras transacciones.

Este crecimiento sostenido sugiere un aumento en la confianza del mercado, lo que podría implicar un interés mayor en la monedalibra a corto plazo. Sin embargo, es esencial mantener un monitoreo cercano, ya que el comportamiento del mercado puede cambiar rápidamente.

La volatilidad económica de la última semana de Euro y libra esterlina fue del 2.55%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 3.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.