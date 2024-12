La sostenibilidad ya no es una moda sino más bien un mandato. La necesidad de cuidar el planeta que habitamos no puede esperar. Es por ello que las nuevas tendencias en arquitectura sostenible tienen que estar creadas en base a tres pilares fundamentales: lograr una vivienda inteligente, eficiente y ecológica.

La idea es que los propietarios puedan disfrutar de un lugar que no sólo tenga todo lo necesario para la vida cotidiana, sino que cuente con elementos sustentables que permitan que sea una construcción amigable con el medio ambiente.

Edificios Eco Sustentable

Es por ello que es necesario construir con materiales nobles y modernos bajo las siguientes premisas:

1) Edificio Inteligente

Muchas personas consideran inteligente a un proyecto pensando en la tecnología como la domótica aplicada al diseño. Pero desde un principio, la inteligencia que pensé para mis últimos trabajos comienza con la buena elección de los materiales, diferenciándonos de los tipos constructivos tradicionales como la mampostería de ladrillo, o la estructura de hormigón armado.

Pensando en la conductibilidad térmica de los mismos y su difícil resolución dentro de las unidades funcionales, llegué a la conclusión de que el elemento adecuado para levantar no sólo las paredes sino también las losas de los edificios son los paneles EPS (por sus siglas en inglés). Se trata de paneles estructurales monolíticos y que están hechos de un núcleo de EPS Isopor o Neotech y mallas de acero de alta resistencia.

La principal cualidad del EPS es que transfiere al sistema constructivo la incomparable capacidad aislante térmica, la primera condición exigible a cualquier vivienda, al ser el factor fundamental del que depende el confort de sus ocupantes.

Acústicamente, también disminuye la transmisión del sonido de un ambiente a otro o mismo desde el exterior al interior de cada propiedad, generando un mayor confort en la vivienda.

Otra elección "inteligente" de los materiales es utilizar carpinterías de aluminio de primera marca con ruptura de puente térmico, y vidrios DVH (doble vidrio hermético), Así, tanto la conductibilidad térmica como la acústica disminuyen notablemente, logrando valores de reducción de transmitancia térmica del 35%. Esto genera un menor uso de artefactos de acondicionamiento del aire, como los aires acondicionados, y su reducción en el consumo eléctrico.

2) Edificio Eficiente

Partiendo del concepto de que un edificio energéticamente eficiente es aquel que minimiza el uso de las energías convencionales, en particular la energía no renovable, a fin de ahorrar y hacer un uso racional de la misma, busco implementar en mis obras sistemas no convencionales aún en Argentina.

Por ejemplo sistemas de utilización de energías renovables, que incluyen la recolección de agua de lluvia para su uso en riego y limpieza del lugar, disminuyendo notablemente el uso de la energía eléctrica de la red. O también la utilización de paneles solares fotovoltaicos, cuyo uso permitirá abastecer con energía eléctrica para iluminación de todos los espacios comunes al complejo, logrando también un descenso importante los gastos de expensas, lo cual es vital para los ocupantes de las unidades funcionales.

De la misma manera, la utilización de paneles solares térmicos permite abastecer con energía radiante a los termotanques solares que se colocan en las terrazas -para su uso en agua caliente sanitaria- y que cuentan con un sistema de recirculación para lograr inmediata prestación del servicio de agua caliente en cualquier canilla de los amenities del complejo.

Así, la eficiencia del edificio estará a la par de diferentes proyectos de Europa y América del Norte, pioneros en la implementación de estos sistemas de eficiencia energética.

3) Edificio Ecológico

Este concepto es, para mí, uno de los más importantes. Siempre trato de contar con amplios espacios verdes. En Alvear 1050, mi última obra y primer edificio Eco Sustentable de Ramos Mejía, este porcentaje real alcanza el 46%.

De más está decir que el uso de espacios de agua, como estanques y canales, sumados a las cascadas del lugar, además de ser ecológicos brindan a cada uno de los ocupantes del complejo una sensación de aire puro, limpio y claro, y de vistas aún más confortables.

La arquitectura que viene debe integrar la naturaleza y la tecnología con el cuidado del medio ambiente para lograr obras de vanguardia que incluyan elementos de primera calidad y confort y que sean sostenibles.