Milei no quiere disgustos con el dólar y será implacable con los que no se alinean

El Gobierno se encamina a un año electoral donde no quiere dejar nada librado al azar. Ni en lo político ni en lo económico, ni en lo internacional .

Si hay algo que no se le puede discutir al presidente Javier Milei es su 'posicionamiento geopolítico'. No hay dudas de que primero en la lista de aliados está Israel . La ex canciller, Diana Mondino , puede dar fe de eso, cuando salió eyectada del Palacio San Martín, luego de que la Argentina votara a favor de Cuba en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tampoco hay dudas de que el Gobierno acompañará en todo lo posible a Estados Unidos.

Diana Mondino

También fue claro Milei cuando en una entrevista con el periodista Antonio Laje en A 24, aseguró que "de ninguna manera va a devaluar". En esa misma entrevista se le preguntó por la posible suba de la edad jubilatoria, debido a una declaración que había realizado en ese sentido Mariano de los Heros . Precisamente De los Heros fue el titular de la ANSeS hasta que terminó la entrevista de Milei con Laje, luego 'voló por los aires'.

Es que el dólar quieto y una posible futura reforma laboral , tienen, además de diferentes impactos económicos, diferentes lecturas y más que posibles consecuencias políticas.

El Gobierno defiende y sostiene que el dólar por paridad de poder adquisitivo es competitivo en Argentina. Es más, asegura que con los parámetros de la Convertibilidad , el dólar actual debería tener un precio cercano a los $ 700. Es decir, para Milei, el dólar todavía tiene margen para seguir bajando, una situación que pone con los pelos de punta a más de un productor argentino.

Por otro lado, devaluar la moneda arruina en gran parte el plan de Milei de tener la inflación a raya y si es posible a la baja. Si el Gobierno devalúa la moneda, está claro que la inflación comenzará a subir.

Con respecto al dólar, quien aprovechó el momento para apuntar directo contra Milei, fue nada menos que la expresidenta Cristina Kirchner .

"Che Milei. Te noto algo nervioso", manifestó Cristina, en su cuenta de la red social X, en el mismo tono irónico y en primera persona que viene utilizando para dirigirse al mandatario nacional. Además, le dijo: "creo que tu nerviosismo, en realidad tiene que ver con que todavía no cerraste con el FMI los desembolsos que necesitás para mantener el dólar planchado hasta las elecciones".

En el Gobierno aseguran que el acuerdo con el FMI está para cerrarse y que tal acuerdo no obliga al país a devaluar la moneda.