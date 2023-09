Milei: manifestación de un fenómeno global

En febrero de 2023 el líder libertario fue acentuando un perfil político propio en el plano internacional. Fue así como mantuvo un diálogo por videoconferencia con el ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que se encontraba en Estados Unidos, quien en la ocasión anunció que iba a retornar en marzo a su país para retomar la actividad política.

Según Milei, ambos coincidieron en que "es fundamental dar la batalla contra el socialismo en el continente", y agregó que "la izquierda ha sido muy exitosa en su plan, que fue impulsado por el Foro de San Pablo, hoy Grupo de Puebla".

Expresaron en conjunto que "todos empezamos a recorrer el camino de Cuba. Antes decían que Venezuela no iba a ser Cuba y ahora dicen que Argentina no va a ser Venezuela, mientras que en Chile sostienen: Chile no va a ser Argentina".

Tras la conversación con el ex presidente brasileño, Milei sostuvo que se pusieron de acuerdo en "que es fundamental dar la batalla contra el socialismo en la contienda sobre la base de los valores de Dios, patria, familia y libertad", asumiendo así el ideario alrededor del cual se estructura la derecha extrema en el mundo occidental.

Agregó también que "coincidimos en la necesidad de ir hacia una agenda de mayor libertad comercial, por lo que es fundamental unir fuerzas para luchar contra el socialismo", ratificando así la combinación de nacionalismo político y libertad económica que c aracteriza a esta corriente político-ideológica en Estados Unidos, Europa y América Latina.

Milei ha manifestado su adhesión a Donald Trump en varias oportunidades, quien ha comenzado a realizar su campaña para retornar al poder a fines de 2024, y también ha participado en las actividades del partido Vox de España, expresión en este país de esa tendencia político-ideológica.

Milei se alinea así con una corriente política internacional que está ocupando un lugar central más allá de las polémicas, las controversias que está generando y la conflictividad de las personalidades que la lideran.

El triunfo de Milei en las PASO generó muestras de adhesión de parte de Bolsonaro y sus hijos, que le habían deseado éxito públicamente el 11 de agosto, del líder de la ultraderecha chilena José Antonio Kast, de Santiago Abascal, presidente de VOX en España, y de dirigentes del partido de Georgia Meloni. Milei agradeció y celebró estos apoyos, que se gestaron en pocos meses.

Desde esta perspectiva, el candidato de Libertad Avanza parece ser una representación local de un fenómeno global que se ha dado en llamar populismo de derecha, derecha extrema o ultraderecha, pero que quizás su denominación más adecuada sea el de derecha antipolítica. Se trata de una combinación de liberalismo económico con los valores del conservadurismo social y cultural, que en cada caso tienen matices particulares.

Steve Bannon, ideólogo de Trump y referente de la derecha antipolítica europea, es quien ha intentado dar una cierta organicidad a estas expresiones como articulación de una fuerza político-ideológica en Occidente.

Seguramente para Milei no pasa desapercibido el proceso político estadounidense, en el cual el ex presidente Donald Trump aparece amenazado por numerosas causas judiciales, pero se proyecta como el ganador de las primarias republicanas y se plantea como un contendiente competitivo frente a Joe Biden.

El punto que unifica más a todas estas expresiones -a las cuales se podría sumar las fuerzas que gobiernan hoy Polonia y Hungría en Europa Central- es el rechazo a los partidos que han sido dominantes hasta comienzos del siglo XXI, identificados con posiciones moderadas, ya sean de centroizquierda o centroderecha. Se gestaron y desarrollaron contra lo "políticamente correcto", y en esto Milei claramente es uno de ellos.

Pero plantea sus matices. Ninguno tiene posiciones económicas tan extremas como para proponer la disolución del Banco Central. Al mismo tiempo, todos ellos le dan una importancia al nacionalismo, que Milei no le otorga.

Lo religioso suele ser también una característica de esta fuerza política global en Occidente. Trump y Bolsonaro tienen un fuerte apoyo de los evangélicos y VOX del catolicismo tradicionalista, como también lo tiene el líder polaco Andrzej Duda. Se puede ubicar en este tipo de postura al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El candidato libertario no parece tener demasiadas relaciones con la Iglesia Católica y sí manifiesta un interés por conocer la Torah. Defiende firmemente una posición anti aborto que sostienen todas las religiones monoteístas.

Milei parece haberse constituido en la versión argentina del fenómeno que puede denominarse "derecha antipolítica" en el mundo occidental, pero hay especificidades que es necesario reconocer y enfrenta un momento particularmente crítico en términos políticos, económicos y sociales.

A menos de dos meses de la primera vuelta, Milei continúa con el "efecto ganador" a su favor. La cuestión es si logrará mantenerlo.