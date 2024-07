Milei-Macron: el deporte como trasfondo

El encuentro entre los presidentes de Francia y Argentina que tuvo lugar en la mañana del viernes 26 de julio tuvo una agenda formal, con temas como inversiones y comercio, pero una situación real de trasfondo: las tensiones en la relación bilateral generadas por el deporte .

Desde la caída del Muro y la disolución de la Unión Soviética, que disminuyeron el valor de las fronteras por el fenómeno de la globalización, la cultura y el deporte pasaron a ser ámbitos de manifestación del nacionalismo. El fútbol es sin duda el deporte más popular en términos globales y en particular en Europa y América Latina. Entre estas dos regiones se encuentran todos los ganadores del Mundial, que se realiza cada cuatro años.

Emmanuel Macron recibiendo a Javier Milei en el Palacio Eliseo

A lo largo del siglo XXI, la Copa del Mundo se fue convirtiendo en el evento más visto globalmente, cuyos televidentes llegan a cerca de la mitad de la población mundial. El fútbol ha ido avanzando tanto en Asia como en África, que ya desde fines del siglo XX ha sido un "exportador" de jugadores a Europa . Al mismo tiempo, las monarquías del Golfo se han convertido en importadores de jugadores y técnicos, mientras que China y Estados Unidos, las dos potencias globales, pugnan sin demasiado éxito por hacerse un lugar en este deporte, aunque el segundo le lleva ventaja.

En este marco, las hinchadas adquirieron significación, transformándose en crudas expresiones del extremo nacionalismo que empieza también a manifestarse en el campo de la política, especialmente desde comienzos de la segunda década del presente siglo. Este es el contexto en el que debe ubicarse el conflicto que enfrentó a Francia y Argentina en julio de 2024. No es un hecho que irrumpe sorpresivamente. Ya en el último Mundial de 2022 realizado en Qatar que ganó Argentina, derrotó en la final precisamente a Francia. Ya entonces se escucharon en la hinchada argentina cánticos similares a los que ahora, en Instagram, repitieron los jugadores de la selección.

Gran Bretaña y Francia fueron los imperios coloniales más extendidos globalmente hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX. Francia, en particular, desarrolló una infructuosa política tendiente a retener sus colonias, extendiendo la ciudadanía francesa a sus habitantes. Por eso es el país que tiene mayor porcentaje de habitantes de etnia africana y religión musulmana de Europa. Este fenómeno, junto con la ‘importación' de jugadores provenientes de África, es un hecho singular pero efectivo en términos deportivos. El 80% de la selección francesa actual es de este origen. Se trata del país europeo con el mayor porcentaje. Paradójicamente, la selección argentina ha sido criticada en Europa por tener en su selección un predominio jugadores de origen étnico europeo. En este contexto, tuvo lugar el conflicto que afectó la sensibilidad francesa.

El presidente argentino viajó a Francia para asistir a la apertura de las Olimpiadas en París, un hecho que su colega francés buscó potenciar para recuperar su imagen afectada por los recientes resultados electorales. Pero el primer partido de la selección olímpica argentina fue contra Marruecos. Se trató de un partido muy conflictivo, con un resultado muy controversial. La tribuna estaba claramente en contra de los jugadores argentinos, que en vano reclamaron por el resultado. Pero este enfrentamiento se vincula con el que es quizás el conflicto más relevante en la política interna argentina: el que enfrenta a la vicepresidente con el presidente desde el inicio del gobierno.

Se trata de diferencias sordas pero indisimulables que el presidente no puede resolver, por haber sido elegida su contendiente por el voto popular, lo que impide cualquier intento de separarla por decreto del Poder Ejecutivo. Otra situación particular es que la fórmula presidencial argentina fusiona, como en la mayoría de los países de Occidente, el liberalismo económico y el nacionalismo político . El ejemplo es el America First de Donald Trump , que va de la mano con la baja de impuestos. El caso es que en Argentina los dos valores se articulan en función del presidente por un lado, que encarna el liberalismo económico, y la vicepresidente por el otro, que representa el nacionalismo político.

La vicepresidente públicamente acusó a Francia de ser un país colonialista e hipócrita. Cabe recordar que esta nación europea forma parte del G7, que es el grupo de naciones con el cual el presidente ha buscado alinearse. Hay que agregar que la vicepresidente buscó identificarse con el sentimiento nacionalista que despierta la selección nacional de fútbol, especialmente después de haber ganado el último mundial.

Horas antes de la definición de Victoria Villarruel , Javier Milei había decidido reemplazar al subsecretario de Deportes por haber pedido a la selección argentina, y especialmente a su capitán, Lionel Messi, que se disculparan por lo sucedido. Milei, en la designación de su sucesor, generó un hecho de política interna al designar a un funcionario sugerido por el expresidente Mauricio Macri, quien tras haber presidido Boca Juniors, el equipo más popular de la Argentina, ahora impulsa la privatización de los equipos, como sucede en la mayoría de los países de Europa y algunos de América Latina.

Todo el episodio originó que la hermana de Milei y poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina, visitara la embajada de Francia buscando recomponer la afectada relación bilateral, cosa que aparentemente logró. Pero Villarruel ratificó su posición y nunca bajó su mensaje en las redes sociales respaldando a la selección argentina. Es más, lo hizo también con los jugadores olímpicos de nuestro país tras el partido con Marruecos. Una toma de posición que no es cómoda para el presidente mientras visita Francia, donde ha recibido expresiones populares de hostilidad, reclamos contra su política de derechos humanos y críticas por su relación con Marine Le Pen.