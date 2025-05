Llegó el "Liberation Day" impositivo: desde junio rige la luz verde para gastar $ 50 millones por mes

Sin dudas, los anuncios del Plan Colchón fueron más relevantes de lo imaginado. No tanto por el uso de los dólares sino como por el aspecto impositivo de las medidas. Juan Pazo, el titular de ARCA, destacó que hasta $ 50 millones por mes no habrá intercambio de información. Las tarjetas, billeteras, bancos, no van a informarle a ARCA los movimientos.

Pero de la mano de esta medida entra en acción el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias. ARCA, para los que adhieran a este nuevo régimen, no analizará los consumos ni los incrementos patrimoniales. Sólo tomará en cuenta la facturación y los gastos deducibles. Bonus track: si Ud. adhiere al Régimen Simplificado de Ganancias, no mirarán el pasado. Lo pasado, pisado .

Juan Pazo

¿Qué puede pasar desde junio? Simplemente que haya un auge de inscriptos en el Régimen Simplificado de Ganancias. Hasta $ 50 millones, la ARCA no mirará movimientos. Es importante este "Liberation Day" impositivo por el stock pero también por el flujo. El pasado y lo que se viene. Un ejemplo: si alguien se compra una casa por u$s 250.000, no va a estar en la mira de ARCA el origen de los fondos si está en el Régimen de Ganancias Simplificado.

Hasta hoy, la agencia impositiva observa la evolución patrimonial junto con las ganancias del año en curso y el consumido. Si las cuentas no cierran, es decir si las ganancias menos lo consumido no se condice con la variación patrimonial, se prende la luz roja impositiva. Desde junio no se mira lo consumido ni la evolución patrimonial. Habrá que pagar ganancias por lo facturado y Bienes Personales por las tenencias de activos. Y se puede gastar lo que se desea. Mensaje oficial: " gastala que no pasa nada ".

¿Cómo reaccionará el público ante esta invitación? Una buena parte debería en teoría aceptar el convite. Pero puede que otros se mantengan abajo de los $ 50 millones, sacando provecho de esa zona liberada. Un indicador a seguir de cerca es el de los depósitos en dólares en las próximas semanas monitoreando si crecen por el lanzamiento del "Liberation Day". Y también las adhesiones al nuevo Régimen de Ganancias Simplificada que informe ARCA. Restan varias normas por conocerse de la UIF y el proyecto de reforma a la Ley de Penal Tributaria.

De acuerdo a la normativa hoy vigente, hay penas de prisión de dos a seis años a quienes evadieren el pago de impuestos nacionales o provinciales si el monto excede los $ 400.000. ¿La aprobará el Congreso en la previa electoral? Oponerse a tantos beneficios no será fácil. La credibilidad que se genere es esencial para la suma de adhesiones. Lo que quedó en el camino nuevamente es la reforma de la Ley Penal Cambiaria. Pasa para el 2026.