La herencia de Maradona y la batalla por las marcas

El 25 de noviembre, habrán de cumplirse 5 años desde la muerte de Diego Armando Maradona. A pesar del tiempo transcurrido, el doloroso proceso previo al fatal desenlace vuelve a debatirse en un juicio oral. La vida del astro del fútbol tuvo picos altos y bajos.

Una demostración cabal de su turbulenta historia personal es el conflicto de intereses que hoy enfrenta a su entorno familiar. De esa puja participan sus hermanas, su exesposa (Claudia Villafañe), una expareja (Verónica Ojeda) y sus hijos, declarados herederos universales: Diego Armando (Junior), Dalma Nerea, Dinorah Gianinna, Jana y Diego Fernando .

Los juicios cruzados

Actualmente, coexisten varios frentes judiciales: el sucesorio de Maradona, una causa penal contra su exapoderado Matías Morla y, otra en el fuero civil y comercial federal, por el dominio de las marcas.

Rafael Cúneo Libarona, abogado de Morla, precisó los alcances de su presentación ante la justicia: "Lo que explicamos en un escrito de más de 60 páginas, es el motivo de por qué las hijas no tienen el poder de la marca y las hermanas sí". Y agregó: "El objeto procesal es el por qué Morla les dio las marcas a las hermanas, eso es lo que detallamos. Hay donaciones en vida y declaraciones del propio Maradona que respaldan la decisión".

Con relación a la denuncia de Dalma y Gianinna Maradona contra su defendido, por supuestos desvíos de fondos, el letrado respondió: "Es absolutamente falso. Matías Morla es totalmente ajeno a las cuentas bancarias mencionadas, no es su titular, no resulta apoderado, no se encuentra autorizado a operarlas, desconoce a sus titulares, ni tampoco sabe el saldo de dinero que pudieran tener".

En tanto, en el transcurso de la 8va. audiencia del juicio sobre la muerte del "10" (Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro), Fernando Burlando, abogado de las hijas, interrogó a una de sus hermanas sobre los negocios relacionados con la "marca Maradona".

"En vida sólo me daba regalos. Después sí, algo que nos dejó a nosotras fue la marca", respondió Claudia Norma Maradona. Y, repreguntada sobre la fecha de esa decisión, contestó: "Estuvimos al lado de él todo un verano, creo en 2019, tuvimos una charla familiar y él manifestó eso". Finalmente, precisó que ella percibe mes a mes los ingresos de la marca comercial a través de su hermana (Rita Mabel), quien preside la sociedad administradora de las marcas.

La denuncia de las hermanas Maradona

Mientras tanto, en la causa por la presunta apropiación ilegal de las marcas comerciales seguida contra Morla, Rita y Claudia Maradona, presentaron un escrito acusando a Claudia Villafañe (exesposa), en su rol de apoderada, por presunta defraudación a su hermano Diego, tras la compra de 7 departamentos en Miami, por un supuesto desvío del dinero generado por contratos comerciales.

"Hoy soy presidenta de Sattvica, y con mi hermana Claudia, sus accionistas. Y eso fue posible porque Matías Morla y Sergio Garmendia -otro imputado- nos cedieron a nosotras, de forma totalmente voluntaria, el 100% del capital accionario de la sociedad: el 50% para mí y el otro 50% para mi hermana", sostiene Rita según publica TN.

Y, además, explicó: "Las utilidades que obtengo las administro en favor de todas y reparto en partes iguales con cada una de mis hermanas. De no contar con este ingreso, en mi caso particular, dependería exclusivamente de mi jubilación y de la pensión de mi marido fallecido en 2020, claramente insuficientes para atender a una vejez digna tal como nuestro hermano Diego quiso que tuviésemos".

Las marcas involucradas

Entre las marcas en disputa figuran: "DIEGO ARMANDO MARADONA", "DIEGO MARADONA", "MARADONA", "DIEGOL", "EL 10", "EL DIEGO", "LA MANO DE DIOS", "FIGURATIVA" y/o "D10S" , con registros de clases varias en Argentina y en otros países, tales como Paraguay, Reino Unido, Suiza, Qatar, Corea del Sur, Rusia, Bolivia, Chile, Uruguay, EE.UU., Japón, Unión Europea, Australia, India.

Bajo esas marcas se comercializan productos de perfumería, juegos, juguetes, bolsos, mochilas, artículos escolares, folletos, publicaciones, industria deportiva, calzado deportivo, lentes, vinos, servicios de entretenimiento y esparcimiento , entre otros.

Una cruel fotografía

Al inicio del juicio oral, el fiscal Patricio Ferrari causó impacto en la sala al anunciar "Así murió Maradona" , exhibiendo una fotografía con la imagen de Diego tendido con el abdomen extremadamente hinchado.

Y, luego, expuso: "Fue una internación domiciliaria temeraria, deficiente, sin precedentes. Ningún tipo de control existió durante ese período que terminó con la vida de Maradona. Fue trasladado sin estar en el uso pleno de sus facultades mentales".

En las últimas horas, tras la declaración del director de la clínica Olivos (donde el 3 de noviembre de 2020 se le practicó una cirugía cerebral bajo el diagnóstico: hematoma subdural), se ordenó el allanamiento a la misma. En un operativo con intervención de la Dirección de Cibercrimen, se incautaron 279 fojas de la historia clínica, 6 estudios de laboratorio y más de 500 correos electrónicos. Son 7 los imputados por homicidio con dolo eventual, con penas entre 8 y 25 años de prisión, incluyendo al médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Sus visitas al Papa Francisco

En 1° de septiembre de 2014, Diego Maradona fue invitado por el Papa Francisco, previo al "Partido por la Paz" organizado por la fundación Scholas Ocurrentes.

"Me da mucho placer que un argentino esté haciendo tan bien las cosas en un lugar tan importante como el Vaticano, después de haber tenido muchos papas que se preocupaban por la política y no por los chicos con hambre", declaró Maradona tras ese primer encuentro.

El 12 de octubre de 2016, en su tercera visita, concurrió junto a su hijo italiano Diego Junior, con quien estuvo distanciado durante muchos años. Ambos participaron de la 3ra. edición del "Partido por la Paz", en el estadio Olímpico de Roma.

En noviembre de 2023, durante una entrevista por TV de la cadena RAI, consultado sobre el dilema argentino ¿Messi o Maradona?, el Sumo Pontífice expresó: " Yo agrego a un tercero: Pelé . Son los tres que yo seguí. Maradona como jugador un grande, pero como hombre falló. Pobre, resbaló con el entorno de los que lo elogiaban y no lo ayudaban".

Una batalla con final abierto

En estos tiempos signados por el "cambio de época", el desgarrador final del ídolo deportivo nos hace reflexionar. Demasiado se ha escrito y filmado en torno a una de las grandes leyendas del fútbol mundial.

No corresponde vaticinar sobre el resultado de las causas en trámite, dado que la decisión final depende de múltiples factores. A su turno, más tarde que temprano, la justicia dará su veredicto, inclinando definitivamente la balanza.

Por el momento, nadie repara en el daño (en ausencia) que se le infringe cuando salen a la luz mezquinas disputas familiares. Es sabido que el "D10S" ya no puede defenderse, aunque ha dejado marcada a fuego sus convicciones, virtudes y defectos, que deberían servir de espejo a quienes todavía actúan por su imagen y semejanza.