La economía se mueve: llega empuje del blanqueo

Un importante ejecutivo, asistente ayer al Council of the Americas , sorprendió en los pasillos del Alvear Palace con una declaración: "las ventas de electromésticos, en unidades, en julio y en lo que va de agosto ya están por encima de los mismos meses de 2023. La aparición de las cuotas, con menor tasa de interés está impactando". Del otro lado del mostrador están los productos de consumo masivo: "da la sensación que la caída en las ventas encontró un piso en junio" agregó.

Desde el Gobierno, en el corto plazo, las miradas se centran en el blanqueo impositivo para el cual hay tiempo para adherir hasta el 30 de septiembre. No es tan relevante en lo recaudatorio dado que tiene un bajo costo, gratis hasta los u$s 100.000 y de 5% en adelante. Pero lo es para el BCRA dado que aumentarán los depósitos en dólares en bancos y por ende, los encajes en las arcas de la entidad que preside Santiago Bausili. ¿Cuánto podría sumar el monto blanqueado al 30 de septiembre? Los más optimistas apuntan a los u$s 40.000 millones . En el Palacio de Hacienda no se juegan por cifras pero por encima de los u$s 30.000 millones seguramente darán las hurras. Los dólares del blanqueo sirven sólo para mostrar en la vidriera del BCRA como parte de las reservas brutas. Las netas, siguen en rojo. Pero la vidriera del BCRA juega su rol para calmar mercados. De hecho los dólares de un eventual acuerdo con el FMI , iban a ir a la misma vidriera y no para usar para intervenir en el mercado cambiario. En simultáneo, se esperan definiciones sobre el ya famoso "repo" con bancos extranjeros. Si no surgen avances en septiembre, el mercado asemejará al "repo" a las tropas del General Alais que en 1987 nunca llegaban a Buenos Aires en medio del levantamiento carapintada. El riesgo país en 1.515 puntos refleja la desconfianza existente sobre vencimientos de deuda.

Pero también el blanqueo juega su rol en la reducción de las brechas cambiarias. El "contado con liqui" podría verse bajo mayor presión en las próximas semanas en función de las adhesiones que vayan llegando. Un factor no menor pasa por las declaraciones juradas de Bienes Personales. Hay muchas quejas por el vencimiento que opera el próximo 26 con el pago de 5 años en simultáneo. La AFIP ya prorrogó algunos vencimientos para el 16 de septiembre pero aún no hay novedades sobre esta fecha clave.

Septiembre será un mes clave en lo económico. La reducción de diez puntos en el Impuesto PAIS entra en escena . ¿Por qué el equipo económico no aprovechó esa reducción del impuesto para hacer subir el tipo de cambio oficial y que se mantenga en el mismo nivel que hoy para los importadores? En medio de dudas sobre atraso cambiario y reclamos del campo por la caída de la soja era una alternativa a mano para el gobierno. Pero no quieren escuchar nada que se asemeje a la palabra "devaluación". Es veneno. Por más que para el costo de importadores no haya ningún salto. Cero aproximación a esa palabra maldita. La apuesta de Luis Caputo es que esa reducción del impuesto PAIS implique una caída en los precios de bienes importadores. El cuánto incidirá en el IPC es una incógnita. Lo que también está claro es que no habrá baja de impuesto PAIS en el dólar tarjeta . Sólo es para los bienes importados. Para el resto, habrá que aguardar hasta diciembre.

Javier MIlei envió una señal clave ayer desde el Council of the Americas. "Con el cepo se puede crecer" dijo. No habrá apuros por el levantamiento. La eliminación de restricciones viene de manera muy lenta. El equipo económico no quiere correr ningún riesgo. Sabe que cualquier disparada de la moneda norteamericana le puede crear no sólo saltos inflacionarios sino pérdidas de poder político. Cuando el gobierno levante restricciones, es porque estará seguro de que no se disparará o que tiene herramientas para contenerlo. El costo de demorar esa decisión se mide por las inversiones que podrían llegar, un costo invisible en definitiva .

En septiembre también debutará Javier Milei con el Presupuesto 2025. Ayer ya anticipó los lineamientos principales. Música para los oídos del mercado el equilibrio financiero y la no aparición de mayor deuda. Pero de nuevo, las dudas pasan por los vencimientos del 2025. El contexto internacional puede jugar su rol con la mayor probabilidad existente de que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés en septiembre. La clave es que en algún momento de 2025 Luis Caputo pueda mostrar que la Argentina puede refinanciar vencimientos de deuda.