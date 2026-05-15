Cuando alguien en Buenos Aires decide vender un departamento o un lote, entra a un mecanismo que cambió poco en cincuenta años. Se elige una inmobiliaria por recomendación de un conocido. Se acepta una tasación que el vendedor no sabe cómo se construyó. Se firma una autorización cuyo alcance no termina de entenderse. Se espera. La contraparte, el comprador, atraviesa un proceso espejo: ve precios publicados que rara vez coinciden con los de cierre, recibe información parcial sobre el inmueble, y negocia a ciegas sin saber cuánto bajó el último valor pretendido ni cuánto tiempo lleva la propiedad en oferta. Existe un nombre técnico para esto: asimetría de información. También un nombre más simple: opacidad. Esta opacidad es la deuda histórica del sector inmobiliario argentino. No es una deuda menor. La industria mueve, sólo en CABA, miles de millones de dólares al año. Es un mercado masivo, capilar, intensivo en capital, que durante décadas funcionó con la cantidad de datos públicos confiables más baja entre las industrias comparables. El mercado de bolsa tiene cotización en tiempo real, libros de órdenes, balances auditados. El mercado inmobiliario tuvo, hasta hace muy poco, listados con precios pretendidos que nadie verificaba y un boca a boca entre operadores que se transmitía como secreto. Conviene ser preciso sobre qué significa “transparentar”. No es publicar más datos. Es publicar los datos que efectivamente reducen la distancia entre lo que cada parte sabe. Hay tres planos donde esa distancia se mide. El primero es el precio. Un mercado opaco es uno donde el vendedor desconoce el valor real de su activo y el comprador desconoce cuánto está dispuesto a aceptar el vendedor. La tecnología, bien aplicada, no resuelve esto con un algoritmo mágico que tira un número. Lo resuelve mostrando comparables verificados, distribuciones, históricos de tiempo en mercado, brechas entre publicación y cierre. Lo resuelve haciendo trazable la incidencia por barrio, por tipología, por momento. Al existir y circular esa información el vendedor deja de depender de la palabra del operador y el comprador deja de negociar contra un precio inventado. El segundo plano es el atributo del inmueble. Las parcelas en la Ciudad de Buenos Aires no son sólo metros cuadrados de suelo o construidos. Son zonificación, factor de ocupación, altura permitida, situación dominial, restricciones, antecedentes, deudas, planos aprobados o no. Hasta hace poco esta información estaba dispersa en seis o siete reparticiones, parte en papel, parte en sistemas que no conversaban. La consecuencia práctica era que dos personas mirando la misma propiedad sacaban conclusiones distintas, no por desacuerdo legítimo sobre el valor, sino porque tenían piezas distintas del rompecabezas. Nuestra primera contribución fue expeditizar y luego servir en el momento el análisis de factibilidad urbanística que antes llevaba una o dos semanas, con datos auditables, accesibles para ambas partes. Hoy un dueño puede entrar a una herramienta web, escribir la dirección de su parcela, y en minutos saber cuántos metros vendibles tiene su lote bajo el código vigente, qué incidencia se está pagando por activos comparables y un valor posible de venta. Esa misma información la ve el desarrollador del otro lado de la mesa. Cuando el vendedor entiende qué se puede construir en su lote y el comprador entiende exactamente lo mismo, la negociación se vuelve sobre el valor y no sobre la información. Es una diferencia sutil pero estructural: en un caso se discute un número, en el otro se discute quién sabe más. El tercer plano es el proceso. Trazabilidad de la operación. Cuántos interesados existieron por el inmueble, qué ofertas concretas hubo, en qué momento del ciclo de negociación está cada conversación, cuándo se mandó la documentación, dónde está demorado el trámite. La pregunta hace a la diferencia entre una operación que se cierra y una que no, y a que los motivos queden claros. En terrenos esto es evidente. La publicación en un portal y la espera a que aparezca el comprador correcto es un modelo pasivo que pierde tiempo y mata operaciones. El modelo activo es el inverso: identificar al desarrollador que está buscando exactamente ese perfil de parcela, en ese barrio, en ese momento, y llevarle el activo. La lógica no es exclusiva del suelo. En departamentos, en locales, en oficinas, hoy las redes sociales y los datos permiten identificar, conectar e interactuar directamente con quien busca la mercadería que el intermediario tiene para ofrecer. La diferencia entre publicar y ofrecer es estructural, y es lo que separa al intermediario que trabaja la operación del que sólo la administra. No toda tecnología que se vende como transparencia lo es. La proliferación de portales inmobiliarios y ciertos sitios de acceso a la información en los últimos quince años produjeron como efecto colateral ruido. Listados duplicados, precios desactualizados, atributos declarados sin verificación, sistemas de scoring opacos que premian a quien paga más promoción. La pseudo-transparencia es peor que la opacidad porque genera la ilusión de estar informado. Cualquiera que haya buscado seriamente comprar o vender un inmueble en los últimos años conoce esta sensación. La diferencia entre tecnología que transparenta y tecnología que decora se mide en una pregunta concreta. ¿Reduce la asimetría entre comprador y vendedor o sólo agrega una capa de servicio a una de las dos partes? Un portal que vende leads al desarrollador y le esconde al dueño del terreno cuántas consultas reales recibió, no transparenta nada. Un CRM cerrado donde sólo el intermediario ve el estado de la operación, tampoco. Conviene decir también qué le pasa al operador en este escenario. La intuición común es que un sector más transparente perjudica al intermediario, porque le saca margen para maniobrar. La experiencia muestra lo contrario. El operador que basa su valor en saber lo que el cliente no sabe pierde, claro. Pero el operador que aporta criterio, lectura de mercado, ejecución y cierre, gana. El precio se vuelve un dato y deja de ser el campo de batalla. La discusión se desplaza a lo que realmente justifica una comisión: encontrar la contraparte adecuada, leer el momento correcto, conducir la operación hasta la escritura. Esto es buena noticia para el sector profesional, sobre todo para quienes apostamos a construir empresas basadas en esa premisa. Empresas cuya propuesta de valor no es esconder información sino producirla y compartirla, y cuyo crecimiento depende de que la operación cierre bien para ambos lados, no de que cierre a cualquier precio. La industria inmobiliaria argentina arrastra esta deuda hace décadas, no por mala fe, sino por inercia. Las herramientas necesarias para transparentar el sector existían hace diez años pero no se aplicaron. Hoy existen, son baratas, y empiezan a aplicarse. El compromiso ético, comercial y profesional de quienes trabajamos en el sector es elegir el lado correcto de esta transición. No porque sea más eficiente, aunque lo es. Porque es la única forma de que la operación más importante en la vida económica de la mayoría de las personas, comprar o vender un inmueble, deje de ser un acto de fe.