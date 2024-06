La crisis de AFA y el seleccionado femenino: ¿No hay plata?

Desde 2014, cada 23 de mayo se celebra el "Día Internacional del Fútbol Femenino" bajo la consigna de concientizar y propiciar su mayor desarrollo a nivel mundial. Según datos de la FIFA de 2023, más de 16,6 millones de mujeres y niñas participan del fútbol federado.

Sin embargo, esa conmemoración se vio alterada cuando tres futbolistas del seleccionado nacional argentino expusieron públicamente su renuncia a los amistosos fecha FIFA contra Costa Rica.

El motivo central fue la "falta de apoyo" a necesidades básicas para cualquier plantel profesional. Las protestas de las futbolistas (no son nuevas ni exclusivamente económicas) dejan al desnudo la crisis de valores que golpea tanto al deporte como al resto de la sociedad.

Este clima de confrontación se enmarca dentro de una emergencia nacional (casi crónica), cuando lo transitorio se ha convertido en permanente (y viceversa), sin considerarse una escala de prioridades.

Las voces del reclamo

"En primer motivo, una situación que, desde los 14 años, cuando formaba parte del SUB-17; no me tocaba vivir, que fue no tener la posibilidad de un desayuno o almuerzo en las citaciones de entrenamiento con la Preselección del día martes y miércoles pasado, ¿la respuesta de siempre? "NO HAY PLATA". Esos días recibimos al finalizar el entrenamiento un SÁNDWICH DE J & Q CON UNA BANANA, teniendo que llegar a nuestras casas alrededor de las 15hs, 16hs o más, sabiendo que tenemos compañeras que vuelven en transporte público" (Lorena Benítez, Boca Juniors).

"Hago pública mí no participación en esta fecha FIFA y probablemente mí no continuidad en la Selección Argentina. Representar a tu país, intentar siempre dejar todo, esforzarte, sacrificarte y dejando mil cosas de lado, llega un punto que cansan las injusticias, que cansa no ser valorada, no ser escuchada y peor aún ser humilladas; hay que tener memoria, ser empáticas con la que tengo al lado, porque si no lo soy indudablemente no puedo estar en un equipo... solo deseo que la generación futura no pase por esto y pueda realmente disfrutar de estar en la selección". (Julieta Cruz, Boca Juniors).

"Con el corazón partido y mil ilusiones que se esfuman de a poco. ¿Mi deseo para el año y los que siguen? Que las generaciones que vienen puedan disfrutar y ser felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo fuimos nosotras". (Laurina Oliveros, Boca Juniors).

"Lo primero que siento es tristeza porque se repite lo que vivimos hace unos años atrás. Me da mucha pena. Hay gente que todavía no entiende que uno no renuncia a la Selección, a lo que se renuncia es a los malos tratos, a muchas diferencias. No estamos hablando de cobrar lo mismo que el masculino... Fuimos gratis al mundial, la gente tiene que entender que nosotras vivimos de esto... ¡Cuestión de tiempo! Gracias por animarse a hablar". (Estefanía Banini, histórica capitana del seleccionado argentino, Atlético Madrid, dio su respaldo a través de su cuenta X).

"El fútbol necesita crecer desde sus bases, planificado, con una visión y sobre todo sustentable. Tener un contrato no te hace profesional si todo lo demás no lo es. Si no hay sustento detrás del empuje, el crecimiento no tiene futuro. Al final, es un tema de género, no deportivo". (Juan Sebastián Verón-Presidente Estudiantes de La Plata).

Las inversiones de los mundiales femeninos

En contraposición con la falta de publicidad de los ingresos y egresos destinados a cada rama del fútbol argentino, vale repasar algunas cifras relevantes del último Informe Anual FIFA que sirven para marcar una tendencia a seguir por las federaciones nacionales.

-La inversión total para el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 fue de u$s 499 millones de dólares, casi tres veces más en Francia 2019.

-La inversión total en actividades del fútbol femenino se elevó a u$s 1486 millones de dólares, que muestra un aumento del 3% sobre la cifra prevista.

-La FIFA fue aumentando sus contribuciones económicas a las jugadoras, las federaciones miembro participantes y a los clubes de las futbolistas que participaron: de u$s 15 millones de dólares (2015) a u$s 50 millones de dólares (2019) y u$S 152 millones de dólares (2023).

-La FIFA destinó a financiación de los equipos y las jugadoras: U$D 110 millones de dólares; para preparación del torneo: U$D 31 millones de dólares; para dotación del Programa de Ayudas a Clubes: U$D 11 millones de dólares.

Otras inversiones de la FIFA

-Las inversiones realizadas entre 2016 y 2022, la mayor partida fue destinada por las federaciones a fondos de administración y gobernanza (U$D 448,8 millones), luego le siguen: infraestructura (U$D 415,2 millones), selecciones nacionales (U$D 357,5 millones), competiciones (U$D 186.1 millones), equipamientos varios (U$D 181,1 millones), fútbol femenino (U$D 110,9 millones), desarrollo de capacidades (U$D 86,8 millones), gastos operativos relacionados con el fútbol y fondos sin utilizar (U$D 135,6 millones).

- A través del nuevo proyecto Forward 3.0 FIFA pondrá a disposición de las federaciones nacionales más de U$D 2000 millones de dólares, más otros U$D 71 millones en programas de desarrollo del fútbol femenino.

-El presupuesto FIFA 2023-2026 prevé unos U$D 660 millones extra en apoyo a las federaciones miembro y las confederaciones, más U$D 102 millones para programas de desarrollo técnico para mejorar la competitividad en todo el mundo.

-El presupuesto de la Fundación FIFA 2023-2026 es de U$D 38 millones de ayuda para el cambio social y para reactivar/reconstruir infraestructuras deportivas deterioradas o destruidas.

Las huellas de la desigualdad

En Argentina en el año 1931 se realizó el primer torneo profesional de fútbol masculino. En 1991 se organizó la primera liga amateur femenina y recién en 2019 la AFA dio el puntapié inicial para la profesionalización del fútbol femenino, a través de un acuerdo-marco celebrado con Futbolistas Argentinos Agremiados.

Por entonces, se fijó un mínimo de 8 contratos profesionales por equipo y un sueldo básico equivalente a los clubes de la categoría C (cuarta categoría profesional).

Según un relevamiento de Chequeado, la Primera División femenina cuenta con 577 jugadoras inscriptas, pero sólo 345 tienen contrato profesional, o sea, más del 40% (232) son amateurs.

De los 20 equipos que integran la máxima categoría, sólo 5 tienen más de 20 jugadoras profesionales: Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Racing y Gimnasia La Plata.

De estos 5 clubes, ninguno cuenta con un plantel 100% profesional. El sueldo mínimo bruto asciende a $203.500 pesos, sin contar premios, una cifra muy inferior a la canasta básica según INDEC= $773.385,10.

Una mirada comparativa

En Europa, los salarios mínimos -promedio anual- de las principales ligas en 2023 (excluyendo a las "futbolistas estrellas" con valores extra-convenio) según publica la BBC: Francia: 42.188 euros; Alemania: 37.060 euros; Reino Unido: 55.000 euros. España: 21.000 euros.

Tras el triunfo en Qatar 2022, la tercera estrella mundialista le deparó al fútbol argentino premios, contratos y auspicios multimillonarios, más la inigualable gloria eterna.

No obstante, en medio de semejante abundancia y por una extraña paradoja, todo parece indicar que todavía no ha llegado la hora del derrame de fortuna para asegurarle sustentabilidad al fútbol femenino.