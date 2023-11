La bomba de Scaloni: una AFA millonaria en el país de las maravillas

Tras las elecciones presidenciales, vértigo e incertidumbre son actores principales de una sociedad que busca cambiar sus estructuras. Mientras esto ocurre, una realidad paralela circunda a los fanáticos futboleros.

A casi un año de la gloria eterna de Qatar 2022, el seleccionado nacional debía superar el mal trago de una derrota impensada ante Uruguay en La Bombonera.

Y así fue, en silencio a toparse con Brasil en el mismísimo Maracaná de Río de Janeiro.

Al cabo de 90 minutos, los campeones del mundo lograron quebrar un histórico invicto del "Scratch" brasileño en 64 partidos por eliminatorias sudamericanas. Nunca había perdido como local, registrando 51 triunfos y 13 empates.

Los festejos se prolongaron dentro del campo de juego, con los futbolistas cantándole a la hinchada albiceleste que permanecía en las gradas. Una brutal agresión de la policía militar provocó un retraso de 27 minutos para el inicio del partido.

Cuando las luces del estadio se apagaron y para sorpresa de todos, ni el valioso triunfo ni la lamentable crónica policial coparon los títulos del postpartido.

La bomba de Scaloni

Antes de finalizar la conferencia de prensa en el estadio Maracaná, Lionel Scaloni, sin que nadie le preguntara, dio un aviso que causó conmoción: "Una cosa importante quería decirles. Hay que parar la pelota y ponerse a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón al cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando".

Y continuó: "Estos chicos lo ponen difícil, entonces toca pensar este tiempo. Se lo diré al presidente y a los jugadores después. Esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. Estoy comentando lo que está pasando".

Esta declaración también impactó entre los integrantes del plantel, quienes tras los festejos demoraron más de una hora y media la salida del vestuario. Los mensajes a sus celulares no paraban tras la inesperada noticia.

Al salir por la zona mixta, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Cristian "Cuti" Romero se limitaron a decir ante los periodistas: "Haremos todo lo posible para convencer a Scaloni" (y evitar su salida como DT).

En tanto, el presidente Claudio "Chiqui" Tapia y otros directivos de AFA, se retiraron rápidamente sin responder preguntas ni acusar recibo.

Desde Madrid, Diego "Cholo" Simeone expresó su solidaridad al ser consultado luego del entrenamiento del Atlético: "Tengo claro cuando uno dice que tiene que pensar y lo interpreto tremendamente. Él sabrá explicar cuando lo tenga que explicar el por qué lo haya dicho, pero claro que lo entiendo. Y mucho".

Vale recordar cuando en 2016, el "Cholo" tras la derrota de su equipo en la final de la Champions League frente al Real Madrid, puso en duda su continuidad: "Es un momento para pensar".

En cambio, hoy resulta muy curioso que Scaloni sembrara dudas luego de vencer en su casa al pentacampeón del mundo, echándole tierra a la euforia del momento.

Ante la ausencia de una comunicación por parte de las autoridades de AFA, circulan un sinnúmero de versiones en torno a los posibles cortocircuitos con el seleccionador argentino, que bien podrían precipitar su renuncia.

Entre los motivos que salen a la luz figuran: quejas por amistosos de menor nivel competitivo; fallas en la logística; problemas de vestuario; pesificación de los premios por el Mundial de Qatar (u$s 52 millones según cotización dólar oficial); recorte de viáticos; deudas y reclamos contractuales del cuerpo técnico; aspectos disciplinarios del plantel; manifestaciones políticas de algunos altos directivos de AFA en plena campaña presidencial (la foto grupal que no fue); ruidos molestos en el hotel por la fiesta del cumpleaños 55 del presidente de AFA en una gira por EE.UU.; por no haber opinado Scaloni ante una pregunta sobre las sociedades anónimas deportivas (SAD): "No, nada, cero. Yo en eso no me meto", alcanzó a balbucear el DT antes de abandonar la conferencia de prensa.

La asamblea y los millones de la AFA

El 23 de noviembre pasado, se llevó a cabo la asamblea general ordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Luego de un minuto de silencio por el tercer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, tomó la palabra el presidente Claudio "Chiqui" Tapia: "Acá les habla el imperdonable, por si no me conocen o no saben", aludiendo a las recientes críticas del ex presidente Mauricio Macri y ahora candidato a vicepresidente de Boca Juniors.

"Quiero decirles que el fútbol argentino está muy bien, quédense tranquilos. Algo en estos seis años hemos ganado. Gracias a cada uno de ustedes (los dirigentes) porque sin dudas, la mayoría de todas estas copas que han obtenido el futsal, el fútbol femenino, el fútbol masculino juvenil, no sería posible sin el trabajo que hace cada uno en sus clubes".

Y apuntó: "Quiero agradecerles y felicitarlos por un año más de trabajo. Por el acompañamiento hacia los que nos toca conducir el destino del fútbol argentino".

Al cierre del ejercicio al 30 de junio pasado, en el rubro "Aportes y Subsidios FIFA y CSF (Confederación Sudamericana de Fútbol)" se imputan ingresos por una multimillonaria suma en pesos: $ 15.495.662.770,09 (o sea, U$S 52 millones a una cotización oficial de $ 270 por cada dólar).

Según cuenta el periodista Alejandro Casar González (diario La Nación), una fuente que resguarda en el anonimato, le señaló que una vez repartido íntegramente el premio mundialista entre jugadores (75%) y cuerpo técnico (25%), la entidad mayor del fútbol argentino habría quedado con un saldo negativo de U$S 8 millones de la divisa norteamericana.

Los números del cuadro comparativo dados a conocer respecto del ejercicio anterior, arrojan un superávit de $ 2776 millones, superior a los $ 313 millones del año 2022.

En tanto, el presupuesto de recursos y gastos (cálculo preventivo) aprobado para el período 1° de julio 2023 al 30 de junio de 2024 prevé una paridad (ingresos y egresos) de $ 43.400 millones.

El presidente Claudio Tapia reiteró ante los asambleístas su oposición a la apertura económica a favor de capitales privados: "Cada uno de ustedes hizo una manifestación pública contra las SAD y quiero felicitarlos. Los clubes necesitan cumplir la función que cumplen como las Asociaciones Civiles que son. Estoy convencido de que esa es su esencia. La mayoría de los clubes tienen por estatuto establecido que no se cambian las Asociaciones Civiles".

Y finalmente, el mandamás del fútbol argentino hizo una exhortación a diputados y senadores: "Creo que el 20 de diciembre de 2022 nos han dado una gran demostración. Más de seis millones de argentinos salieron a festejar, a recibir a nuestra selección. Ese debe ser el día del hincha argentino. Ojalá escuchen este pedido. Todos los hinchas se merecen tener este día".

El país de las Maravillas

A esta altura de los acontecimientos, y pese a la desmentida de Scaloni: "Con Tapia está todo bien", puede leerse entre líneas que existen ideas y visiones diferentes.

Muchos deberes aparecen como pendientes. Los ingresos extraordinarios por cifras millonarias no se han derramado hacia las infraestructuras de los clubes, ni tampoco en obras para mejorar el entorno social y educativo del fútbol infanto-juvenil

Por un lado, un técnico argentino radicado en España y formado bajo las exigencias de la UEFA.

En 2019, cuando algunos ponían en duda su acreditación como entrenador, Scaloni declaró ante los periodistas: "Tendría que haber traído el carnet, de verdad te digo. UEFA Pro es el máximo titulo posible y lo hice en la Federación Española de Fútbol porque a los jugadores que juegan más de ocho años en el fútbol español, le dan la posibilidad de hacer ese curso y lo hice durante dos años. Fui ahí, participé y lo hice como Dios manda. Es el máximo título posible a nivel entrenador".

Del otro lado, dirigentes deportivos que hoy gozan a pleno del éxito mundialista y recorren el imaginario país de las maravillas, exhibiendo trofeos como si fueran propios, regalando cuadros y camisetas autografiadas, entregando medallas, pines, banderines, plaquetas conmemorativas y réplicas de la Copa del Mundo.

Sus expectativas declaradas son permanecer al mando -al menos- hasta el partido inaugural del Mundial 2030.

Sin embargo, muchos deberes aparecen como pendientes. Los ingresos extraordinarios por cifras millonarias no se han derramado hacia las infraestructuras de los clubes, ni tampoco en obras para mejorar el entorno social y educativo del fútbol infanto-juvenil.

Lejos de mejorarse la organización de los torneos locales (bautizada como la liga de los campeones del mundo), sus reglas son modificadas en plena competencia, a contramano de la transparencia y el mérito deportivo. También se reincide en no respetar las normas FIFA sobre neutralidad, no injerencia e independencia desde el plano político.

Aún hay tiempo de abrir las mentes a las autocríticas constructivas, teniendo por meta consensuar, planificar y gestionar según los estándares de cumplimiento exigibles a los campeones del mundo.

Según un pasaje del libro "Vida de los Césares", a los generales dilectos antes de emprender una batalla se los arengaba en voz alta: "Apúrate lentamente", (un general seguro era mejor considerado que uno osado). Y enseguida, se completaba con el siguiente axioma: "Lo que se hace suficientemente bien se hace con la rapidez justa".