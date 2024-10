La banca tradicional avanza en innovación digital e incursiona en el ecommerce

La digitalización de la banca no es un fenómeno reciente, de hecho, hace varios años que los bancos comenzaron su transformación. Sin embargo, aún queda camino por recorrer. De acuerdo al Estudio Latinoamericano de Banca Digital 2024 realizado por Infocorp en colaboración con Iupana en el que participaron 80 directivos de alto nivel de 16 países de la región, el 35% de las instituciones bancarias aún no ofrecen una apertura de cuentas completamente digital, y más del 60% no permiten solicitar tarjetas o préstamos en plataformas virtuales.

La transformación digital está obligando a los bancos a replantear sus estrategias para ofrecer un servicio más personalizado y eficiente. Algunos bancos ya están liderando este cambio.

El caso de Provincia Compras

El Banco de la Provincia de Buenos Aires, conocido como Banco Provincia, tiene más de 200 años de historia. Trabaja con más de 10 millones de clientes, entre ellos 3,5 millones de tarjetas de crédito.

En 2020, el banco inició un proceso de modernización que se aceleró durante la pandemia con el lanzamiento de diversos productos digitales. En 2023, presentó Provincia Compras, un portal de ventas online para clientes que incluye más de 18 mil productos de consumo en categorías como tecnología, electrodomésticos, indumentaria, calzado y juguetería, entre otros. La plataforma logró, en poco más de un año, 1,9 millones de ventas por más de 311 mil millones de pesos, con un ticket promedio de 165 mil pesos.

Provincia Compras es un pilar esencial de la estrategia de expansión digital de Banco Provincia, y una alternativa de ingresos para más de 200 empresas que comercializan sus productos a través de la plataforma. Uno de los principales objetivos del proyecto era dar a los habitantes de la Provincia de Buenos Aires una oferta atractiva de productos con opciones de financiación hasta de 24 cuotas sin interés. Además, el marketplace brinda a las empresas y comercios una vidriera donde pueden exhibir sus productos. Banco Provincia logró integrar la oferta de más de 90 vendedores registrados y disponibilizarla a sus millones de clientes.

La decisión de Banco Provincia de lanzar su propio ecommerce es un claro ejemplo de cómo las instituciones financieras tradicionales están buscando nuevos canales para interactuar con sus clientes y ofrecer productos y servicios más allá de la banca tradicional. Esta iniciativa no solo facilita compras seguras y convenientes para los usuarios, sino que también fortalece la relación con el banco y abre nuevas oportunidades de negocio.

VTEX, la plataforma global de comercio electrónico, acompañó al banco en este proceso mediante la integración con herramientas SaaS (Software as a Service) y alojando los datos en la nube de AWS, permitiendo que el proyecto estuviera listo para su lanzamiento en solo seis meses.

Provincia Compras fue galardonada por VTEX en las categorías "Marketplace", "Mayor facturación", y "Cantidad de pedidos", destacándose como una de las marcas más innovadoras en ecommerce. Desde su lanzamiento, la plataforma ha sobresalido no solo en el sector bancario, sino en todo el mercado de ecommerce del país, gracias a su amplia oferta de productos, opciones de financiación y diversidad de vendedores.

Innovación en la banca en Latinoamérica

Además de Banco Provincia, encontramos otras implementaciones interesantes en la región que demuestran la creatividad y adaptación de la banca tradicional al entorno digital:

Personalización masiva: muchos bancos usan datos analíticos para ofrecer productos y servicios personalizados a sus clientes, lo que resulta en campañas de marketing más efectivas y una experiencia del usuario mejorada.

Chatbots y asistentes virtuales: los chatbots y asistentes virtuales transformaron la atención al cliente en la banca, permitiendo resolver dudas, realizar transacciones y ofrecer soporte técnico de manera rápida y eficiente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Integración de IA: el último informe de Mastercard Signals examina la democratización de la IA generativa y su impacto en sectores como grandes empresas, finanzas, pequeñas empresas, comercio minorista y viajes. Desde sus inicios, la IA generativa demostró su capacidad para transformar as experiencias de los consumidores mediante compras inteligentes y la posibilidad de optimizar la interacción con los clientes mediante la automatización de las comunicaciones. También tiene el potencial de apoyar el desarrollo de software, mejorar la gestión del conocimiento y mucho más.

La digitalización está transformando de manera decisiva la banca tradicional. A pesar de los avances, persiste una brecha significativa que presenta oportunidades para quienes se arriesguen a innovar. El caso de Banco Provincia ilustra cómo las instituciones financieras pueden utilizar herramientas digitales para transformar su oferta, fortalecer la relación con los clientes y generar nuevas fuentes de ingresos. Con el avance de la tecnología, la adopción de soluciones como el ecommerce, la personalización masiva y la inteligencia artificial se vuelven esenciales para mantener una ventaja competitiva. Los bancos que lideren estos cambios estarán mejor posicionados para cumplir con las crecientes expectativas de los clientes y sobresalir en un mercado cada vez más digitalizado. La transformación está en marcha y quienes se adapten rápido tendrán la oportunidad de redefinir el futuro de la banca.