Jarrones chinos

En uno de esos restaurantes de la Recova que tanto le gustan, Emilio Monzó repetía su teoría del jarrón chino por dos: Macri y CFK tienen un valor difícil de calcular, caudal político cautivo, liderazgo en sus espacios, pero su magnitud y centralidad incomodan . No hay un lugar en la repisa de la política nacional donde ubicar a los ex presidentes. Lo que no dice Monzó es lo que empezó a sonar cada vez más fuerte desde las Paso para acá: entorpecen. Cada uno a su manera. La de CFK no sorprende. Una carta pública, dos, le sobran para socavar cualquier intento fundacional del albertismo.

Pero mientras CFK busca dejar un legado y herederos políticos, Macri no. Es el. O nadie. El caso de Macri, tal vez por eso, es más complejo. Hay cierto malestar en los entornos de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal que ya ni intentan disimular. Dudan. ¿Para quién jugó en las elecciones? ¿A quién va a apoyar? Y se preguntan una y mil veces que busca el hombre que escribió un libro al que llamó "Primer Tiempo" dando por descontado que habrá un segundo. O por lo menos intentara jugarlo. Los tres puntos que le faltaron a MEV para llegar al cincuenta por ciento en CABA se miden en términos mucho más complejos. El cincuenta que perseguía la ex gobernadora no era un numero fetiche: la posicionaban tanto a ella como al jefe de gobierno porteño en un lugar de liderazgo hasta ahora disputado por muchos.

En una entrevista a LN+ Mauricio dijo que iba a votar a María Eugenia, pero articulo su discurso para dejar a su electorado en libertad de acción para acompañar a Javier Milei. Le abrió las puertas al líder libertario en sentido literal y figurado. Abrazó la idea de sumarlo al espacio, lo dejó saber, y lo recibió en su casa de zona norte no lejos de la Quinta que lo supo ver Presidente. En ese encuentro y acompañados por la hermana de Milei, hablaron mucho de Boca y de reestructuraciones de deuda. Milei le dijo sin eufemismos y convencidos por que su gobierno había fracasado. Alguien escuchó por ahí en ese intercambio la palabra CORREO. No es descabellado pensar que Milei le acercó a MM alguna mirada nueva sobre la causa por la oferta que presentó la empresa familiar y que su gobierno aceptó. Oferta considerada por la justicia por lo menos abusiva. Y que derivó en una investigación penal todavía abierta donde las cuentas tampoco parecen terminar de cerrar.

El pacto de imposible cumplimiento entre Alberto y CFK está haciendo más estragos que la derrota electoral

Amante del ajedrez, Macri pareció entretenerse estos días jugando al efecto dominó golpeando la pieza de MEV para derrocar a HRL. La sospecha sobre como el macrismo trabajó para robustecer a Milei circula con fuerza por el moderno edificio de la calle Uspallata. Sobre todo, cuando se escucha cerca del ex presidente que "si MEV sacaba el 50 o más MM era pólvora mojada". Tal vez exagerada, la frase busca demostrar que esos tres puntos simbólicos le alcanzan para minar el éxito de HRL.

Macri mandó a Duran Barba y a Marcos Peña a rechazar la idea desdoblar las elecciones . Ese día de febrero del 2019 en la casa del ex jefe de Gabinete de Vidal en Barrio Parque, quedó claro que no promovería posibles éxitos ajenos en desmedro del propio. Ahora cuestionó la decisión de Vidal de jugar en CABA. "Yo te quería en la provincia", le dijo cuando ella fue personalmente a planteárselo a la casa. No quería que HRL impusiera a los dos candidatos, Santilli en Provincia y MEV en Capital. Macri es un hombre acostumbrado a dar órdenes. Por convicción y formación. No le gustan los empleados infieles. Y antes que cualquiera se haga los rulos invisibles, mueve fichas promueve internas y pone obstáculos a lo que parecía una carrera de 100 metros llanos para un Larreta presidente. En el 2003 Carlos Saúl había dicho "el Papa no quiere ser cura". En el 2021 Macri reformula a quien consideraba su amigo. "Esta bueno que muchos curas quieran ser papas, pero hay que competir". Podría haber dicho: " el que fue Papa quiere volver a serlo y el que fue Presidente, un nuevo mandato".

El silencio de Macri frente al polémico sobreseimiento de CFK en la causa Hotesur fue tan llamativo que para algunos se trató de un silencio deliberado. ¿Nada que decir sobre un hecho tan trascendente? En unos días de entrevistas generosas, de hilos de tuits para sus más de cinco millones de seguidores ¿Nada sobre un sobreseimiento en el último minuto del partido? ¿A las puertas de un juicio oral? Cuando jueces y fiscales que intervinieron en el expediente llamaron a la causa "un manual de lavado de dinero". Tal vez evaluó que denunciar públicamente la existencia de un trato de privilegio para la ex mandataria le podría jugar en contra en el futuro. Hay jueces impredecibles. Mañana podría estar el en ese mismo lugar . Y entonces reclamar la misma vara. ¿O la Justicia no es igual para todos...los ex presidentes?

ARA San Juan: procesaron a Mauricio Macri por espionaje ilegal y le prohíben salir del país

No pasó ni una semana del sobreseimiento de CFK y el juez de Dolores Martín Bava procesó a Macri por espionaje a los familiares del Ara San Juan. Para Macri, una decisión anunciada a los cuatro vientos. Pero al que procesa hoy no es a ese Macri temeroso que años atrás le dijo a un ex juez federal "antes de tener una causa me voy a vivir a Uruguay". Aprendió que la Justicia puede ser utilizada a su favor, en contra del enemigo y, además, como una plataforma de lanzamiento. Y Bava el cuestionado magistrado se convirtió sin quererlo en el artífice de Macri 2023. Así como CFK reapareció en Tribunales a meses de la derrota electoral de la mano de las múltiples citaciones de Bonadío, acompañada de una multitud y dejando saber que lejos estaba de la jubilación política.