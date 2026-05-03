La Administración del Seguro Social (SSA) detalló en su sitio web oficial la lista completa de fechas de cobro fijadas para mayo 2026, que se pautan año tras año en el calendario oficial de la agencia. Si bien el momento de pago se mantiene mes a mes en función del tipo de prestación que se recibe, la fecha exacta varía según cada beneficiario por motivos calendarios. Aquí te contamos cuáles son las pautadas para las próximas semanas. De acuerdo con el cronograma oficial de pagos, los depósitos se distribuirán de la siguiente manera Quienes quieran consultar el calendario completo 2026 podrán hacerlo clicando aquí Quienes necesiten gestionar un nuevo número del Seguro Social o una tarjeta de la agencia, ahora podrán hacerlo de manera online. En un comunicado oficial compartido por la agencia, se anunció que quienes necesiten un SSN original o una tarjeta de reemplazo pueden iniciar el trámite de esta forma para mayor agilidad.