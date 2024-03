Hacia una nueva era en Recursos Humanos: el impacto profundo de la inteligencia artificial

El mundo de los recursos humanos (RR.HH.) se encuentra al borde de una era apasionante impulsada por los datos y la Inteligencia Artificial (IA). Estas fuerzas tecnológicas están revolucionando la gestión de personas y creando procesos inteligentes que agilizan las operaciones y brindan información útil a los profesionales del sector.



El impacto de la IA en RR.HH. es profundo: transforma procesos, aumenta la productividad e impulsa la eficiencia. Está demostrando ser un verdadero punto de inflexión, con la promesa de una eficiencia mucho mayor durante el proceso de toma de decisiones.

Muchos profesionales de recursos humanos han estado utilizando elementos de inteligencia artificial durante años, ya que esta funcionalidad se integró en los software de gestión del capital humano confiables y otras herramientas tecnológicas. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la reciente atención pública a la IA generativa alteró todos los ritmos y previsiones que se tenían sobre el ritmo de adopción de esta herramienta.

Así, el futuro de la gestión de recursos humanos promete estar fuertemente impulsado por la IA. Con un valor estimado de 3.890 millones de dólares en 2022, que aumentará a 17.610 millones de dólares en 2027, el mercado de recursos humanos para la IA está creciendo rápidamente con una CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) del 35,26%, según un trabajo difundido por Business IT.

Esto ocurre en un contexto donde el mercado global de la IA, en general, está experimentando un crecimiento exponencial: con un valor de 119,78 mil millones de dólares en 2022, se prevé que alcance la impresionante cifra de 1591,03 mil millones de dólares para 2030, según Precedence Research.

Una encuesta reciente de líderes senior de recursos humanos responsables de la adquisición de talento, patrocinada por Forbes, arrojó que casi tres cuartas partes (73%) de las organizaciones aumentaron su inversión en soluciones tecnológicas de asistencia técnica en 2022, y el 60% está utilizando más soluciones tecnológicas de asistencia técnica que antes del Covid.

Un potencial ilimitado: cinco áreas donde la IA puede cambiar todo

1) Contratación y adquisición de talento y habilidades

Una de las áreas clave donde la IA puede tener un impacto significativo en RR.HH. es la contratación y adquisición de talento. Los algoritmos pueden escanear currículos y solicitudes de empleo para identificar candidatos adecuados según criterios predefinidos, reduciendo así el tiempo y el esfuerzo necesarios para la selección manual.

Según Society for Human Resource Management (SHRM), para el 64% de los profesionales de recursos humanos, las herramientas de automatización o inteligencia artificial de sus empresas descartan automáticamente a los candidatos no calificados. De acuerdo con el mismo trabajo, el 85% de los empleadores que utilizan la automatización o la inteligencia artificial dicen que ahorra tiempo o mejora la eficiencia. Incluso, el reciente estudio de Oracle 'AI in Human Resources: The Time is Now' aventuró que la IA puede alertar a las personas adecuadas sobre los puestos de trabajo disponibles hasta antes de que se publiquen.

El valor de los datos también quedó en evidencia en los resultados de un sondeo realizado durante la última Conferencia de Tecnología de Recursos Humanos (HR Tech Conference) de la plataforma de matcheo laboral Hireline, en Estados Unidos. Allí, el 44% de los líderes empresariales dijo que se necesitaban "mejores datos sobre la fuerza laboral" para permitir un enfoque del talento que priorice las habilidades, y el 42% señaló que se necesitaba "más automatización de los procesos de recursos humanos".

Aquí es donde la IA puede ayudar. Con herramientas de IA inteligentes y explicables, se puede garantizar que las habilidades se definan de forma común y se conecten automáticamente entre los sistemas. La IA también puede inferir qué habilidades puede tener una persona aunque no figuren en la lista; determinar qué habilidades podrían desarrollar potencialmente; y determinar su antigüedad y competencia, en relación con el contexto de la industria. Puede, por sobre todas las cosas, tomar la información sobre las habilidades de los empleados y utilizarla para asignarlos a roles adecuados, o recomendar oportunidades de capacitación.

2) Compromiso y retención

Otra área en la que la IA puede desempeñar un papel fundamental es la del compromiso y la retención de los empleados. Al analizar sus datos, los algoritmos de IA pueden identificar patrones y tendencias que pueden indicar un bajo compromiso o altas tasas de rotación. Esta información puede ayudar a los profesionales de RR.HH a tomar medidas proactivas para abordar estos problemas, como implementar programas de formación o mejorar la cultura laboral.

Los empleados comprometidos son la piedra angular de una organización exitosa; sin embargo, una investigación de Gallup revela que el 18% de los empleados muestran una falta de compromiso activa. Además, como se destaca en el Informe especial del índice de tendencias laborales de Microsoft 2023, en medio de la incertidumbre económica el compromiso de los empleados emerge como un factor crítico que impacta los resultados.

3) Aprendizaje e IA

La IA también se puede utilizar para mejorar los programas de aprendizaje y desarrollo. Los algoritmos pueden identificar lagunas de conocimiento y recomendar programas de formación para llenarlas. Las plataformas de aprendizaje impulsadas por IA pueden personalizar las experiencias de aprendizaje para satisfacer las necesidades individuales de los colaboradores, mejorando así los resultados.

Las jerarquías corporativas también están en la agenda de la IA. En 2008, un equipo interno de investigadores de Google lanzó el Proyecto Oxígeno para determinar qué hace que un gerente sea excelente. A partir de esta investigación, identificaron los comportamientos que son comunes entre los gerentes de mayor desempeño del estudio y los incorporaron a los programas de desarrollo gerencial de Google. Al utilizar los datos de esta manera, el equipo mejoró significativamente la gestión en Google, incluidos resultados como la satisfacción de los empleados, la rotación, la satisfacción y el desempeño general.

4) Seguridad en el trabajo

El uso de la IA en RR.HH. puede ayudar en la identificación y prevención de riesgos laborales. A través del análisis de datos de diversas fuentes, como sensores, cámaras y otros dispositivos, se obtiene información esencial para crear un entorno de trabajo más seguro. Los sistemas impulsados por IA pueden monitorear los datos de salud de los empleados e identificar cualquier patrón que pueda indicar problemas y prevenirlos, además de proporcionar a los colaboradores recomendaciones personalizadas.

Otra aplicación de la IA en RR.HH. es el uso de chatbots para brindar asistencia instantánea al personal. Se pueden programar, por ejemplo, para proporcionar información sobre pautas de seguridad y salud en el lugar de trabajo, responder preguntas e incluso ser una guía en situaciones de emergencia.

5) Productividad

La IA puede ayudar a medir la productividad de los empleados en tiempo real. Datos como el tiempo dedicado a las tareas y la tasa de finalización de las mismas pueden ser utilizados para mejorar el desempeño e identificar áreas de mejora.

La necesidad de un enfoque reflexivo y el respeto a las regulaciones

Es importante señalar que, si bien la IA ofrece un inmenso potencial en recursos humanos, su integración exitosa requiere un enfoque reflexivo. La privacidad de los datos, la ética y la transparencia son primordiales. Los profesionales de recursos humanos deben garantizar que los sistemas de inteligencia artificial se utilicen de manera responsable y de conformidad con las regulaciones pertinentes.

En este contexto, es comprensible que las herramientas de IA llamen la atención de los reguladores. A partir de abril de 2023, los empleadores de la ciudad de Nueva York debieron realizar una auditoría anual de sesgo de IA de las herramientas automatizadas de decisión de empleo y revelar públicamente las métricas de contratación de IA relacionadas.

Pero, a pesar de la privacidad de los datos, los prejuicios y las preocupaciones éticas, la IA se está implementando a un ritmo rápido. El 52% de los líderes de recursos humanos que participaron en una sesión de evaluación comparativa de Gartner en junio de 2023 afirmaron que estaban explorando posibles casos de uso y oportunidades en lo que respecta a la IA generativa. Ese mismo sondeo estableció que el 76% cree que si su organización no adopta e implementa soluciones de IA, como la IA generativa, en los próximos 12 a 24 meses, se quedarán rezagados en el éxito organizacional en comparación con aquellos que lo hacen.

Los objetivos de las regulaciones son crear más transparencia sobre cómo se utiliza la IA en la contratación y revelar cualquier impacto aparentemente dispar. Estos son objetivos importantes, y aquí está la buena noticia: la IA responsable y centrada en el ser humano resiste fácilmente un escrutinio adicional. De hecho, una IA bien entrenada y validada éticamente puede hacer que la contratación sea más eficiente, efectiva y justa, lo que resultará en una mejor experiencia y mejores resultados para todos, incluidos los candidatos.

En última instancia, el éxito de la IA en las prácticas de recursos humanos dependerá de la eficacia con la que las organizaciones puedan equilibrar los beneficios de la automatización con la necesidad de empatía humana y juicio en las prácticas de recursos humanos.

El verdadero valor de los datos y la IA en el mundo de los recursos humanos radica en aplicarlos estratégicamente para mejorar los procesos manteniendo a las personas en el centro.

Los recursos humanos basados en datos y habilitados por IA pueden agregar un valor enorme a la organización, pero no hay que olvidar lo "humano" en Recursos Humanos. La tecnología debería amplificar el trabajo de RR.HH., no eclipsarlo.