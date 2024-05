Francos, el que más conoce a la "casta", negocia contrarreloj en el Congreso

¿Quién es el político que supo estar con Menem, Cavallo, Scioli, fue funcionario de Alberto Fernández y también un aliado del radicalismo? La respuesta es muy simple: Guillermo Francos .

Esos movimientos de Francos, que lo vieron saltar de un lugar a otro, siempre tuvieron la virtud de no ser estruendosos . Tal vez esa es la clave para que el ahora ex ministro de Interior se convierta en la figura principal de Javier Milei en el Congreso. De hecho, que se apruebe la Ley Bases dependerá en gran medida de la estrategia de Francos y de su cintura política.

Guillermo Francos

Francos debutó en el Estado hace 50 años. No es poco. Se inició como secretario en el Ministerio de Justicia a principios de los '70, más tarde trabajó en ese mismo Ministerio pero cuando la presidenta de la Nación era Isabel Perón. Militó en el Partido Federal de Francisco "Paco" Manrique, el creador del PRODE, ese juego de azar basado en los resultados de los partidos de fútbol. Más tarde fue concejal porteño y subsecretario de la Inspección General de la Capital Federal, cuando el intendente era el peronista Jorge Domínguez. Apoyó a Carlos Menem y también fundó junto a Domingo Cavallo, el partido Acción por la República. Luego fue presidente del Banco Provincia durante la gestión de Daniel Scioli y fue el representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el gobierno de Alberto Fernández . En el plano privado trabajó en Corporación América, el holding que comanda Eduardo Eurnekian y donde conoció a Javier Milei.

De todos modos, Francos, a pesar de su larga trayectoria política, estrenó su cargo y enseguida tuvo que salir a aclarar algo que había dicho por la mañana sobre Javier Milei .

"(El Presidente) me eligió porque con la política se le hace complicado, la política no la entiende" , sostuvo el funcionario por la mañana en una entrevista radial.

La frase generó cierto ruido, por lo cual Francos fue abordado sobre esos dichos por la tarde, cuando salía de una reunión que tuvo en el Senado, y un cronista le preguntó: "¿Usted dijo que el Presidente no entiende de política, que no tiene manejo político?".

"Yo no dije eso, dije que el Presidente y nuestro espacio no interpretan la política de manera tradicional, no entiende la política de esa manera, y como yo vengo de muchos años de hacer política soy el interlocutor", respondió, según publicó la agencia NA. Francos volvió a salir airoso.

Los mercados reaccionaron en forma positiva al cambio del jefe de Gabinete. Los papeles de empresas argentinas subieron hasta 8% en Wall Street, impulsados por las acciones de compañías de energía .

A su vez, los títulos de deuda subieron, por lo que el riesgo país descendió tras cuatro jornadas.