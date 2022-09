El temor a un atentado no alcanza para esperar reacciones diferentes

La Argentina comprobará, en los siguientes días, que tipo de reflejos institucionales tiene su sociedad, que acaba de vivir un trauma tan difícil de procesar como un intento de magnicidio. Un sector de la población se volcó a las calles para dar una respuesta primaria y emotiva. Pero afortunadamente el país no se detuvo: hay que darle curso a las prioridades de la economía, hay que seguir gestionando y sobre todo, hay que dejar que la Justicia actúe a pleno. Lo que intentaremos ver es si ese sentimiento de unión que se vivió en la madrugada del viernes, por el temor que abrió la posibilidad de que una bala llegue a destino, hoy puede tener algún impacto que exceda las meras declaraciones.

El ministro Sergio Massa fue tal vez el primero en aprovechar ese deseo de concordia y armonía que quedó en el aire. Después de haber discutido hasta el jueves pasado con los ruralistas y los integrantes de la cadena agroexportadora un nuevo mecanismo para estimular la venta de soja, citó a todos los protagonistas el domingo al Palacio de Hacienda, y les explicó el esquema que activarán desde hoy con el nuevo dólar soja.

El esquema será voluntario. Dependerá de que los productores acepten vender sus tenencias para que se transformen en las reservas que necesita el BCRA. A la vez, habrá que ver si este paso puede ser visto por los inversores como un factor de tranquilidad para el mercado cambiario. De ser así, se podría esperar un impacto positivo que alivie la brecha y las perspectivas de inflación. ¿Puede esperarse algún comportamiento distinto? Los inversores escuchan todo, pero reaccionan con el bolsillo.

La razón por la que el atentado contra Cristina Kirchner pone a prueba las instituciones es porque su esclarecimiento requiere de su funcionamiento pleno. El mismo Poder Judicial que recibió críticas lapidarias de parte de la Vicepresidenta, es el que deberá actuar con total independencia para establecer si Fernando Sabag Montiel actuó por su cuenta o fue el último eslabón de un sector que buscaba desestabilizar por completo a la Argentina.

Alberto Fernández por ahora no ha plasmado un gran aporte. Dictar un feriado para facilitar la asistencia a la marcha en apoyo de Cristina, no fue un gesto que lograra algún reconocimiento por fuera de sus partidarios. Menos aún haber apuntado a los medios de comunicación como responsables de propalar el discurso del odio. El llamado a la unidad nacional resultó mejor valorado, pero su discurso no sumó puntos. Si el Gobierno aspira a que algo cambie, no debería recurrir al habitual recurso de exacerbar la grieta.

