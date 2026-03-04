Un juez de ejecución de penas en Bogotá concedió la libertad condicional al general en retiro Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad en el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento. La determinación se adoptó luego de verificar que el exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad cumplía con el tiempo mínimo exigido por la ley y con los requisitos establecidos para acceder a este beneficio. Maza Márquez estaba privado de la libertad desde noviembre de 2013, cuando la Corte Suprema de Justicia de Colombia lo declaró coautor de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas por el asesinato del líder liberal ocurrido el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca. El beneficio fue otorgado por el Juzgado 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, tras evaluar que el condenado ya había cumplido más de 12 años de la pena impuesta y que su conducta intramural fue calificada como favorable. La decisión judicial establece un periodo de prueba superior a 11 años, durante el cual deberá cumplir estrictas condiciones. Entre ellas, presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, mantener buen comportamiento y no incurrir en nuevas conductas punibles. Además, deberá constituir una caución equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y firmar un acta de compromiso. La libertad condicional no significa que la condena quede sin efecto. En términos jurídicos, se trata de un beneficio administrativo que permite al condenado terminar de cumplir la pena fuera de un establecimiento carcelario, bajo vigilancia judicial. Si el general (r) incumple cualquiera de las obligaciones fijadas por el juzgado, el beneficio puede ser revocado y tendría que regresar a prisión para continuar cumpliendo la condena de manera intramural. El exdirector del DAS permanecía recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el norte de Bogotá, donde descontaba la pena desde hace más de una década. En la sentencia condenatoria, la Corte Suprema concluyó que desde su posición como director del DAS tomó decisiones que debilitaron el esquema de seguridad de Galán, facilitando que el atentado se ejecutara durante un acto político en la plaza principal de Soacha. El alto tribunal determinó que su responsabilidad se configuró por haber contribuido a desmontar mecanismos de protección en un contexto de amenazas evidentes contra el entonces candidato presidencial. En el fallo se sostuvo que su actuación resultó determinante para que el plan criminal se concretara. El magnicidio de Galán es considerado uno de los hechos más graves de la violencia política en Colombia, en medio de la arremetida del narcotráfico contra el Estado a finales de los años 80. La investigación judicial estableció vínculos entre estructuras del narcotráfico, sectores armados ilegales y funcionarios que habrían facilitado el crimen.