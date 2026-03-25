La Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de varios cabecillas de la disidencia conocida como Segunda Marquetalia, en el marco de la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La decisión representa un avance clave en el proceso para esclarecer la autoría intelectual del crimen ocurrido en 2025. El caso, que generó una fuerte conmoción en Colombia, continúa siendo una prioridad para las autoridades judiciales. La investigación ha permitido identificar a posibles responsables dentro de estructuras armadas ilegales, lo que refuerza la hipótesis de que el atentado fue planeado y ejecutado de manera organizada. Con estas nuevas órdenes de captura, la Fiscalía busca judicializar a quienes habrían tenido un rol determinante en la planificación del ataque. El proceso se suma a detenciones previas de implicados en la ejecución material del crimen. Dentro de las órdenes emitidas por la Fiscalía se encuentran varios integrantes de alto nivel de la Segunda Marquetalia, entre ellos alias Iván Márquez, señalado como uno de los principales responsables. Junto a él, también figuran otros cabecillas de la organización: Las autoridades consideran que estas personas habrían participado en la estructura que planeó el atentado, por lo que avanzan en su localización y captura. Las pesquisas han permitido consolidar pruebas que apuntan a la autoría intelectual del crimen por parte de esta disidencia de las antiguas Farc. Según las autoridades, el ataque no fue un hecho aislado, sino una operación coordinada. La Fiscalía ha logrado avanzar en la identificación de los distintos niveles de participación, incluyendo autores materiales, coordinadores logísticos y posibles determinadores del asesinato. Este trabajo investigativo ha sido clave para reconstruir cómo se ejecutó el atentado y quiénes estarían detrás de su planificación. El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 durante un evento político en Bogotá. En ese momento, un menor de edad le disparó en repetidas ocasiones. El dirigente falleció semanas después debido a la gravedad de las heridas, lo que llevó a que el caso fuera catalogado como un magnicidio, debido a su condición de senador y precandidato presidencial. Este hecho marcó la agenda nacional y reactivó el debate sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia. La Segunda Marquetalia es una disidencia de las antiguas Farc conformada por exintegrantes que retomaron las armas tras el proceso de paz. Las autoridades han señalado a esta estructura como responsable de diferentes actividades ilegales en el país, y ahora la vinculan con la planeación del atentado contra el senador. La investigación busca determinar el grado de responsabilidad de sus líderes y llevarlos ante la justicia. Con la emisión de estas órdenes, las autoridades avanzan en la fase de judicialización de los presuntos responsables. El siguiente paso será lograr la captura de los señalados para que enfrenten los cargos correspondientes ante la justicia colombiana. En algunos casos, incluso se han ofrecido millonarias recompensas para facilitar su ubicación. El proceso continúa en desarrollo, mientras las autoridades reiteran su compromiso de esclarecer completamente uno de los hechos más graves en la historia reciente del país.