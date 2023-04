Dólar blue: fuerte ruido en el mercado por el rumor de salida de Massa

La fuerte suba del dólar blue que en dos días no sólo quebró la barrera de los $ 400 sino que saltó $ 18 puso en alerta al mercado y nervioso a los argentinos.

La pregunta es ¿cuál fue la razón para que esto ocurra?

Fue el propio ministro de Economía, Sergio Massa, quién furioso por los datos de las cotizaciones le dijo ayer a los flamantes gobernadores electos de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck respectivamente, cuando le consultaron qué estaba pasando con el dólar: "La ambición de los mediocres que creen que se crece destruyendo al otro genera ruido".

Caen los bonos y analistas alertan las primeras consecuencias del canje de deuda



Cambio de rutina, asesores de imagen y un discurso a medida: cómo se construyó la histórica victoria de 'Rolo' Figueroa



El lunes pasado cuando el dólar pegó el primer salto (subió $ 8) en el mercado corrió un rumor sobre la posible salida de Massa del Ministerio. Ese rumor también decía que el ministro iba a ser reemplazado por Antonio Aracre, el ex ceo de la multinacional Syngenta y hasta anoche Jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández.

¿Lo que sucedió con el dólar fue una reacción de los mercados por el rumor de Aracre? ¿Es la verdadera causa?

Algunos en el propio Gobierno aseguran que el rumor de Aracre ministro salió desde la Casa Rosada y desde el Banco Central (BCRA).

Pero ante tantos rumores, Aracre renunció a su cargo luego de poco más de tres meses de haber asumido.

"A raíz de los rumores que circularon desde anoche y a los efectos de desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados le he presentado al Presidente mi renuncia indeclinable como Jefe de Asesores de manera inmediata" , afirmó Aracre.

En su cuenta de la red social Twitter, agregó: " Aprovecho este medio para agradecerle al Presidente por haberme honrado con este cargo y sabe que puede contar conmigo para lo que necesite".

En lo que va del año el dólar blue acumula una suba de $ 72, tras cerrar el 2022 en $ 346.

El Banco Central pareció no querer convalidar el alza de las distintas cotizaciones y terminó la rueda con compras por u$s 1 millón en el mercado, cuando en los dos anteriores había comprado más de u$s 150 millones.

El MEP o dólar Bolsa, operado con el bono GD30, cerró en $411 mientras que el dólar contado con liquidación, operado con el mismo bono, alcanzó los $ 424. El dólar turista, que suma impuestos a la cotización oficial quedó al cierre de ayer en 447 pesos.