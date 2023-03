Cristina Kirchner, sin antídoto contra el pesimismo de la razón

Salarios por el piso, 11 millones de argentinos trabajando en negro, economía bimonetaria, moneda nacional devaluada, acuerdo asfixiante con el FMI, exportaciones reprimarizadas, festival de importaciones, partido judicial mafioso, fragmentación de la política, ruptura del pacto democrático, un nivel de debate mediocre y manejado por los medios.

Ese es el diagnóstico que hace Cristina Kirchner sobre el estado de la Argentina actual. Un país prácticamente infernal, conducido por el Presidente que ella misma digitó y creó desde cero hace casi 4 años.

La Vicepresidenta, sin embargo, no se siente parte del Frente de Todos. Su gobierno (o "nuestro gobierno", tal como dijo en Viedma, incluyendo a Néstor Kirchner) es el que va de 2003 a 2015. Una etapa que repasa en cada acto con nostalgia. CFK se solaza recordando el mapa salarial del ciclo kirchnerista. Pero esta vez lo hizo con un agregado: reconoció que la presidencia de Kirchner ya es más historia que referencia reciente. "Los chicos de 20 años ni se acuerdan", admitió con dolor.

En su balance de los 40 años de la democracia, existió una sola etapa en la que rigió lo que ella denomina el Estado democrático constitucional. ¿Cuál? Los doce años en que gobernaron Néstor y Cristina Kirchner. Y tal vez algún momento de la presidencia de Raúl Alfonsín.

Cristina Kirchner esta tarde en la Universidad Nacional de Río Negro.

Antes y después, tanto con Carlos Menem, como con la Alianza, con la gestión de Mauricio Macri y la actual de Alberto Fernández, la democracia fue una suerte de cáscara vacía. Para la abogada platense, la democracia no es un fin en sí mismo. Tampoco, un sinónimo del bienestar y la ampliación de derechos, como creía Alfonsín. La Vicepresidenta contradice el mantra alfonsinista: no se come, no se cura, no se educa y tampoco hay justicia. En ese último pesimismo se cuela su agenda personalísima: las causas, procesamientos y condenas en su contra, aunque no solamente esas.

A 40 años del 83, su balance del funcionamiento de la economía es pésimo. Y el de la economía, también. ¿Qué fórmula contra el caos vigente propone Cristina Kirchner entonces? ¿Volver a ser presidenta a los 70 años? ¿O intentarlo al menos, en caso de que la favorezcan las encuestas? No parece. Su tropa militante se muestra mucho más convencida que ella de que "Cristina presidenta" es el requisito indispensable para salir del infierno que pinta.

El antídoto que ofrece la ex presidenta es un pacto de acuerdos básicos entre oficialismo y oposición. ¿Con quién se concretaría ese consenso? Descartado Macri, la Vice le volvió a tirar un puente soft a Horacio Rodríguez Larreta. Pero la propuesta fue tan liviana que aludió al alcalde porteño sin siquiera nombrarlo.

Cristina sabe que los tiempos de la hegemonía democrática que caracterizó el ciclo 2003-2005 (definido así por ella misma) ya no tiene chances de repetirse. El clima político, cultural y económico no lo permiten. En la Argentina y en el mundo ahora suena otra música.

La única salida que avizora entonces es un somero contrato consensual. "Hay cuestiones en las que no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí en lo fundamental", ofrendó. Lo hizo recién al final de su largo discurso.

El speech de CFK se dividió en dos partes desiguales: hora y media de radiografía terminal, contra 5 minutos de esperanza imprecisa, que tampoco incluyeron pistas sobre cómo ella piensa el armado de las listas. Un pesimismo de la razón apabullante contra un módico y etéreo optimismo de la voluntad.