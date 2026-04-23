Miles de viajeros siguen confiando en la visa láser o Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) para ingresar a Estados Unidos, pero una aclaración reciente de las autoridades volvió a encender las alertas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) insiste en que su uso tiene límites estrictos que, si se ignoran, pueden terminar en rechazos inmediatos en aeropuertos y fronteras. Lo que para muchos es un documento cotidiano, en realidad funciona bajo reglas mucho más acotadas de lo que se cree. El punto más importante sobre la visa láser en Estados Unidos es que no habilita el ingreso libre al país en cualquier circunstancia. Su uso está limitado principalmente a zonas fronterizas. Con este documento, los ciudadanos mexicanos pueden: Sin embargo, existen límites geográficos claros: Salir de estas áreas utilizando únicamente la Tarjeta de Cruce Fronterizo puede considerarse una infracción migratoria, con consecuencias que van desde la deportación hasta sanciones en futuros ingresos. Uno de los puntos más críticos que remarcan las autoridades es que la visa láser no sirve para vuelos ni cruceros. Cualquier persona que intente abordar un avión, ingresar por vía marítima o viajar fuera de la zona fronteriza presentando únicamente la BCC será rechazada automáticamente, incluso si el destino está dentro del territorio permitido. Para estos casos, es obligatorio contar con: Sin estos documentos adicionales, el ingreso queda completamente bloqueado. Para quienes planean viajar, la clave está en entender que la visa láser en 2026 no reemplaza a una visa tradicional en todos los contextos. Los especialistas recomiendan: Además, utilizar correctamente la BCC permite ampliar las opciones: al combinarla con un pasaporte vigente, se eliminan las restricciones geográficas y se puede permanecer hasta 180 días en el país.