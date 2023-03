ChatGPT viene por tu trabajo: la inteligencia artificial está cambiando los puestos laborales

La aparición de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de los negocios tiene el potencial para cambiar el juego. De hecho, lo que se conoce como IA generativa, la tecnología que crea contenido original aprendiendo de data existente, ya está revolucionando verticales de negocios: al automatizar procesos antes hechos por humanos, la IA tiene el potencial de mejorar la productividad, reducir costos y abrir nuevas oportunidades de negocios.

Este primer párrafo no lo escribí yo sino un modelo de IA llamado ChatGPT que se ha convertido, en sus primeros meses, en el niño mimado de la internet. El texto no está para nada mal; incluso se expresa mejor que muchos humanos.

Para quienes meten sus pies en las aguas de la IA por primera vez las ventajas de Chat GPT son asombrosas. Tanto es así que, en los primeros cinco días de vida del producto, más de un millón de usuarios se conectaron a la plataforma , haciendo masivo un producto otrora solo para nerds. Los servidores de OpenAI, la empresa de investigación con base en San Francisco que desarrolló el modelo, se abarrotaron, haciendo casi imposible seguir a la demanda: hoy, poder llegar a usar el producto lleva algunas horas de espera.

Más interesante es la frontera final que logró esta nueva clase de lA: que las computadoras emulen a la creatividad humana. Hoy puede producir contenido original usando data libre de internet, pero también aprendiendo de la interacción y la conversación con usuarios, algo que se conoce como aprendizaje automático. Pueden desarrollar ensayos, escribir código o encontrar fraudes en tarjetas de crédito , por nombrar algunas funciones. Escribir poesía y componer canciones también está en su menú de opciones.

La inteligencia artificial generativa ya está revolucionando verticales de negocio (Fuente: Archivo)

Lograr cierta masividad es el mayor logro que parece haber logrado ChatGPT. Microsoft, ni lento ni perezoso, invirtió fuertemente en la empresa detrás del producto: puso u$s 10.000 millones para lograr que la IA generativa se alíe a Bing, su buscador, y a Azure, su software en la nube para empresas.

Pero con su popularidad aparecen algunos dilemas éticos: ¿sirve la IA para desbloquear la creatividad, encargándose de tareas automáticas, o está para reemplazar el trabajo humano? Los empleos como el mío, que dependen fuertemente de la escritura y el diseño, serán los primeros en ser amenazados.

Pero lo cierto es que incluso los programadores podrían ver peligrar sus trabajos si no se reconvierten; la revolución de la IA aplasta todo lo que no pueda generar valor agregado. De eso se trata: poder estar allí donde las máquinas no llegan. El problema es que las máquinas hoy llegan más lejos de lo que creíamos posible.

Otros inconvenientes de esta tecnología, como los derechos de autor, la confiabilidad y la desinformación, ayudan a poner a los tecnoptimistas contra las cuerdas. La lucha es entre quienes encuentran el valor en la automatización, los que ven en la IA una verdadera revolución, y los que piensan que, de llegar demasiado lejos, podría generar cambios sustanciales en la forma de trabajar que dejarían afuera a millones de personas. Una cosa es segura: el cambio en el mercado del trabajo viene rápido, estemos preparados o no para él.