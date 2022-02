Beijing bajo el fuego olímpico: boicot, censura y la incógnita sobre el COVID en China

En medio de un convulsionado escenario de política internacional ante las amenazas de conflicto armado entre Rusia, Ucrania y las potencias de Occidente, el viernes 4 de febrero fueron inaugurados los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, con la presencia del presidente Alberto Fernández, entre otros líderes. La colorida ceremonia se desarrolló en la capital de China durante dos horas y media, con temperaturas inferiores a 5 grados bajo cero y bajo el lema 'Juntos por un futuro compartido'.

Un día antes, el actor hongkonés Jackie Chan participó del recorrido de la antorcha olímpica en un tramo de la Gran Muralla hasta su arribo al célebre Estadio Nacional conocido como Nido de Pájaro. Chan, quien había participado del relevo en los Juegos de Verano de 2008, declaró: "Estoy muy orgulloso de llevar la llama una segunda vez, es un sentimiento diferente esta vez. La llama permite aportar al mundo el amor y la paz y que más gente descubra la cultura china gracias a la Gran Muralla".

A pesar del boicot diplomático liderado por Estados Unidos, Reino Unido y Australia, en la apertura estuvieron los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, de Argentina, Alberto Fernández, de Ecuador, Guillermo Lasso, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres (Portugal), y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus (Eritrea, África).

El presidente chino Xi Jinping, siguiendo las reglas del Comité Olímpico Internacional (COI) y ante un reducido grupo de representantes extranjeros hizo el anuncio oficial: "Declaro el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022".

De las 91 delegaciones de atletas que compiten en la edición XXIV, 8 son latinoamericanas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Las más numerosas son: Estados Unidos (con 224 atletas), Canadá (217), el Comité Olímpico Ruso (214) y China (173).

Rusia se presenta como ROC (por su sigla en inglés de Comité Olímpico Ruso) tras las sanciones impuestas en 2020 por el COI por el dopaje de sus atletas organizado desde una agencia estatal.

Como única respuesta "al boicot diplomático", las autoridades designaron a la esquiadora Dinigeer Yilamujiang, perteneciente a la minoría uigur de Xinjiang, como una de las encargadas de encender el pebetero olímpico.

China destinó unos 84.000 millones de euros (U$S 97.440 millones), entre los U$S 3.900 millones (3.350 millones de euros) del presupuesto inicial y los más de 610.000 millones de yuanes (80.000 millones de euros) invertidos en la promoción de la industria de la nieve, construcción y mejoramiento de infraestructuras. Por su parte el COI aprobó una ayuda de U$S 28,5 millones (24,9 millones de euros) para gastos de los atletas mediante una "Beca de Solidaridad Olímpica", con el fin de colaborar con los países más necesitados.

LA ONU DENUNCIA VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

Desde hace al menos dos años, la Organización de Naciones Unidas (ONU) viene negociando con el régimen de Xi Jinping visitar la región de Xinjiang, donde las etnias minoritarias denuncian persecuciones, detenciones ilegales, trabajos forzados, campos de concentración, torturas y desapariciones.

<<Xinjiang significa "Nueva Frontera", es un muy vasto territorio declarado autónomo en el nordeste de China, con desiertos y montañas, donde habitan diferentes grupos étnicos: uigures, han, kazajos, tibetanos, hui, tayikos, kirguises, mongoles, rusos y xibe, entre otros. Esta región fue parte del antiguo recorrido comercial conocido como "Ruta de la Seda" (siglos IX a XV) que unió a Europa y Asia>>

Hasta el momento los avances son escasos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), a cargo de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, se comprometió a elaborar y difundir un informe.

Reinhard Bütikofer, jefe de la delegación del Parlamento Europeo en China precisó: "no podemos permitir que el gobierno chino lave su reputación con estos JJOO frente a las atrocidades que están teniendo lugar".

En diciembre pasado, un grupo de legisladores norteamericanos se comunicó con Bachelet en reclamo de la publicación del informe.

"Creemos que su publicación sería un importante recordatorio de que ningún país puede eludir el escrutinio internacional por cometer graves abusos contra los derechos humanos", se expresa en una carta enviada a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.

Según el periódico South China Morning Post, habría un acuerdo entre las partes para demorar la publicación del informe, que ya lleva casi tres años de preparación a causa de diferentes obstáculos puestos por las autoridades chinas.

La portavoz Liz Throssell sostuvo que no hay una fecha cierta para publicarlo pero "cree" que el reporte está finalizado y preparado para su divulgación.

El gobierno de Beijing desde un comienzo viene condicionando la visita de Bachelet a Xinjiang, pretendiendo la misma sea de carácter "amistoso" después de los JJOO, dejándose sin efecto el anuncio sobre una "misión de investigación".

En una carta enviada por el Alto Comisionado de la ONU se remarca que en la visita "se debe garantizar la libertad de movimiento en todo el país, incluyendo el acceso a todas las prisiones, centros de detención y lugares de interrogatorio, mediante el contacto confidencial y sin supervisión con los testigos y otras personas privadas".

Desde la ONU también se denuncia que las invitaciones recibidas desde China entre 2019 y 2022, no son más que una promesa de "visita guiada".

Para John Fisher, director de Human Rights Watch, una "visita amistosa" sería "una bofetada a los millones de víctimas del despiadado programa de Beijing para suprimir la identidad uigur" (minoría de origen turco).

"Durante años, China ha alargado las negociaciones de acceso, pero nunca ha demostrado ninguna intención de permitir la investigación independiente completa que se requiere. Ahora el tiempo se ha agotado".

CENSURA PREVIA AL INICIO DE LOS JUEGOS

En las últimas semanas el gobierno de Xi Jinping ha puesto un cerrojo a las cuentas en redes sociales de periodistas y grupos disidentes. Críticos y activistas de derechos humanos fueron arrestados.

Los atletas olímpicos fueron advertidos que cualquier protesta en medio de la competencia podría acarrearles un juicio.

En medio de una alta exposición mediática hacia el mundo, el gran interrogante que se plantea es si los censores chinos habrán de controlar el espectro, bloqueando cualquier comunicación de protesta.

Todos los participantes de este evento deportivo están bajo la estricta mirada de las autoridades.

"Cualquier comportamiento o discurso que vaya en contra del espíritu olímpico, especialmente en contra de las leyes y reglamentos chinos, también está sujeto a cierto castigo", advirtió Yang Shu, subdirector del comité organizador.

Algunas federaciones han sugerido a sus atletas que no utilicen teléfonos propios sino de uso temporal o prepagos. Casi en simultáneo, los atletas recibieron dudosas ofertas de servicios de telefonía móvil que les permitirían eludir la amplia censura del gobierno chino sobre Facebook, Twitter, YouTube y Google.

Liang Xiaojun, abogado disidente, especializado en derechos humanos, a quien se le retiró la licencia, denunció que mediados de enero fue visitado por agentes de policía, para dejarle un mensaje de advertencia: "China está entrando en su periodo de seguridad olímpica". Desde entonces, los funcionarios lo llaman regularmente para comprobar su paradero.

Zhang Yihe, reconocida escritora e historiadora, declaró que el 8 de enero los censores le prohibieron utilizar varias funciones de la aplicación WeChat.

En tanto, Gao Yu, periodista y activista, condenada en 2015 a 5 años de cárcel por haber "filtrado" secretos de Estado a medios extranjeros, también denunció que su cuenta de WeChat fue suspendida, previo al inicio de los JJOO.

LOS CIENTÍFICOS PIDEN INVESTIGAR EL ORIGEN DEL COVID-19

Horas antes de la apertura de los JJOO, se conoció una carta abierta firmada por 20 expertos internacionales, bajo el título: "Permitir una amplia investigación internacional de los orígenes de la pandemia sería una verdadera expresión de valores olímpicos".

Los científicos radicados en Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, India y Japón, acusan a China de obstruir los esfuerzos para descubrir el origen de la pandemia.

En el texto difundido se señala que "el esfuerzo del gobierno de China en bloquear cualquier investigación real de los orígenes de la pandemia ha sido una afrenta a la comunidad científica internacional y a la gente en todo el mundo".

Y se agrega que: "La noble aspiración (de los JJOO) está siendo socavada por los esfuerzos del gobierno anfitrión de impedir una amplia investigación internacional de los orígenes de la pandemia del COVID-19.

Entre las acusaciones contra el régimen de Beijing se citan: "destruir muestras biológicas, ocultar registros y encarcelar a valientes periodistas chinos" y "una serie de secretos de sumario que impiden a los científicos chinos decir o escribir sobre los orígenes de la pandemia sin autorización previa del gobierno".

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se impulsa la creación de un sistema de "protección de denunciantes" para facilitar que científicos y expertos chinos puedan compartir información con el resto de la comunidad científica. Los expertos ahora descreen de la hipótesis inicial sobre que el virus hubiese pasado de murciélagos a humanos a través de un animal intermediario, análisis que a la vez sirvió para descartar la teoría que sostenía que el virus se había escapado de un laboratorio. Se destaca que al no revelarse el origen exacto del virus causante del Covid-19 se expone a la Humanidad a un peligro latente y aún mayor de pandemias futuras.

En un ida y vuelta incesante, la OMS pide reactivar la investigación con un nuevo equipo de científicos con miras a detectar otros patógenos que potencialmente podrían generar pandemias. Mientras tanto, las autoridades chinas continúan oponiéndose a nuevas inspecciones en el terreno y se niegan a liberar el acceso a la información de los laboratorios de Wuhan.

"LO IMPORTANTE NO ES GANAR SINO COMPETIR"

La célebre frase se le atribuye Pierre Fredy de Coubertin, Barón de Coubertin, pedagogo e historiador francés, considerado el fundador de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna (Atenas-Grecia, 1896).

Desde entonces se ha continuado con tan noble postulado, salvo los intervalos obligados por las dos guerras mundiales (ediciones de 1916, 1940, 1944).

Sin embargo, la realidad del siglo XXI nos marca que podrían reeditarse conflictos entre naciones y/o entre gobernantes y gobernados, los mismos que en el pasado desembocaron en sangrientas luchas, instalándose el caos, la violencia criminal y diferentes expresiones del odio en el llamado "mundo civilizado".

Bajo esta perspectiva cabe reflexionar que los valores y principios inspiradores de las competencias deportivas no deberían ser manipulados para ocultar fines que les son totalmente ajenos.

Las ganancias no deberían ser otras que el oro, plata y bronce de las medallas olímpicas.

Si bien los Juegos Olímpicos (en cualquiera de sus versiones postmodernas) permiten difundir múltiples mensajes dirigidos a las grandes audiencias a través de variados medios tecnológicos, es hora que quienes ocupan el sitial de líderes se pongan de acuerdo en puntos que son claves para erradicar las prácticas aberrantes que -cíclicamente- han provocado daños irreparables en la población mundial.

No es un momento propicio para desbordes beligerantes ni expresiones autoritarias como tampoco para jugar al gato y al ratón. El mayor desafío será detener el reloj en el tiempo justo, por el bien del deporte y evitando males mayores.