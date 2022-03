Aspectos tributarios sobre proyectos de inversión: Paraguay y Uruguay nos ganan por goleada

Cuando un inversor realiza el análisis de un proyecto, tiene en cuenta varios factores: el mercado, la viabilidad, los costos, los ingresos estimados, etc.

Un punto muy importante para considerar es el aspecto impositivo, y para ello es crucial definir en qué lugar desarrollar dicho proyecto , ya que el impacto del componente fiscal en el costo depende de la jurisdicción en que se decida invertir.

En este sentido, es posible analizar la legislación impositiva de nuestro país, y compararla con nuestros vecinos de Uruguay y Paraguay , por ejemplo. Esto ayuda a poder tomar las decisiones con la mayor certeza posible, en los escenarios actuales.

De esta manera, es factible entender por qué estos dos países hermanos le ganan "por goleada" a la Argentina, y qué puntos hay que reforzar a la hora de analizar los aspectos impositivos de los proyectos de inversión.

En este sentido, es significativo cómo las inversiones extranjeras crecen en estos países vecinos : los informes de la CEPAL muestran que solo en cinco naciones de la región aumentó la inversión extranjera directa en 2020, entre ellos Paraguay.

Por otro lado si bien, según el informe, hasta febrero de 2021 los flujos de las empresas transnacionales latinoamericanas (translatinas) se desplomaron, lo hicieron con elevada heterogeneidad: mientras en algunos países mostraron un incremento en los flujos de inversión directa en el exterior, en Argentina se registraron retrocesos.

Respecto de Uruguay, es conocido el éxodo de muchos contribuyentes argentinos hacia tierras charrúas. La radicación en el país vecino de los fundadores de empresas como MercadoLibre, Globant, Puente, etc. son un signo visible de la confirmación de una estrategia fiscal donde nuestro país sigue perdiendo.

Para entender la conveniencia de ubicar un proyecto de inversión en uno u otro país, debemos estudiar algunos puntos, por ejemplo:

¿Cuál es el tipo de renta alcanzada por el Impuesto a las Ganancias en cada país?

En Uruguay se utiliza el criterio de "fuente territorial" por el que quedan alcanzadas solo las rentas generadas en ese país, sin embargo tanto en Argentina como en Paraguay se grava por el concepto de "renta mundial" por el que quedan alcanzadas las ganancias que se hayan generado tanto en el país como en el exterior. Aunque Paraguay adoptó hace poco tiempo dicho criterio, y únicamente para los negocios corporativos, pero mantiene la "fuente territorial" para las personas humanas. Esto le pone un "pulgar hacia arriba" al equipo uruguayo y "medio pulgar" al equipo paraguayo.

¿Cuál es el costo impositivo total en el flujo de utilidades?

Se refiere a la alícuota del impuesto a la renta que paga una sociedad en el país en cuestión, más el que pagan sus dueños por los dividendos que reciben. Con respecto a esto, Argentina tiene una alícuota global casi del 40%, mientras que en Uruguay es cercana al 30% y en Paraguay poco más del 23%.

¿Cuál es el costo fiscal ante una eventual venta del negocio para los no residentes?

Tanto en Argentina como en Paraguay, esta transacción está alcanzada al 15%; sin embargo, el impacto es mucho menor en Uruguay, donde se tributa al 2,4%.

¿La legislación de cada país prevé limitaciones para la deducción de los intereses de los préstamos? (reglas de Capitalización Exigua)

En este caso, estas normas solo están vigentes en Argentina: tanto en Uruguay como en Paraguay la deducción en el Impuesto a las Ganancias de los intereses por préstamos puede hacerse sin las limitaciones de rigen en Argentina, en particular las referidas a los préstamos entre sociedades vinculadas.

¿La legislación de cada país prevé reglas de transparencia fiscal internacional?

Son las que obligan a atribuir al sujeto local las rentas obtenidas por sociedades en el exterior, aun cuando dichas rentas no hayan sido distribuidas. Solo Argentina posee un régimen amplio en este tipo de restricciones. En la legislación de Paraguay no se observa esta limitación que obliga a los inversores a pagar el Impuesto a las Ganancias solo por la obtención de la renta (en los casos mencionados), aun cuando las mismas no hayan sido distribuidas entre los socios. En el caso de Uruguay, no aplica en el mundo corporativo y sólo está previsto para residentes individuales, limitado a casos muy puntuales.

A modo de resumen, presentamos el siguiente cuadro:

ANÁLISIS, DESDE EL PUNTO DE VISTA CORPORATIVO, DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS TRIBUTARIOS A CONSIDERAR AL DECIDIR SOBRE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

En este sentido podemos entender objetivamente por qué muchas veces nuestros hermanos uruguayos y paraguayos reciben las inversiones de los argentinos en búsqueda de la optimización de los costos, y en este caso en particular, de sus efectos impositivos.