El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó Red calle 365, una aplicación diseñada para fortalecer la atención y el seguimiento de personas en situación de calle dentro de la primera estrategia nacional sobre este tema. La herramienta ya se encuentra disponible y funciona en formato PWA, lo que permite usarla desde el navegador o instalarla en teléfonos móviles sin pasar por tiendas de aplicaciones. Según el ministerio, la aplicación mejora la coordinación entre organismos públicos, organizaciones sociales y ciudadanía, y facilita el acceso a recursos y canales de contacto vinculados a la asistencia. Red calle 365 también incluye espacios para postular proyectos o actividades comunitarias, con el objetivo de promover respuestas locales y colaborativas. En paralelo, el gobierno avanza en la unificación de las vías de contacto para emergencias: el 105 del SAME (ASSE) quedará reservado a emergencias El Mides aclaró que, al ingresar por primera vez, la aplicación puede solicitar acceso a la ubicación del usuario para mostrar recursos cercanos; sin embargo, su uso no depende de habilitar esa función y la información de ubicación no queda almacenada por organismos estatales.