Argentina año verde: ¿y si la fiesta recién empieza?

Una sensación imperante en la plaza es que comprar bonos y acciones argentinas hoy es como caer a una fiesta a las 3 de la mañana. Lo mejor ya pasó. Pero igualmente el camino por recorrer no es corto. La fiesta puede durar bastante más. "Argentina, año verde" es un libro escrito por el humorista Aldo Camarota (1930-2002) que en su portada tenía la imagen de un diario que titulaba, en modo fake, "Argentina salda su deuda externa: El Poder Ejecutivo dispuso el rescate de empréstitos en dólares y francos suizos". La frase de "Año Verde" tenía sus raíces en un sketch televisivo en el que la Argentina es un país perfecto, donde se cumplen todas las leyes. El "verde" hace referencia a la esperanza, no a la moneda norteamericana. La expresión pasó a ser sinónimo de utopía, dada la decadencia en la que ingresó el siglo pasado el país.

Hasta el 2024, el verde imperante fue el dólar y no esperanza. ¿Cómo sigue la historia? El 2025 apunta a seguir en la línea Camarota. La inflación seguirá en descenso, el salario real subirá y la economía crecerá. Después se podrá discutir la velocidad pero está claro que no será en cámara lenta. Veamos la primer variable: en enero o a más tardar en febrero el BCRA dispondrá la reducción del crawling peg al 1%. El 22 del corriente se elimina totalmente el impuesto PAIS . Que en Paz Descanse y que no resucite nunca. No olvidar que fue invento de la dupla Alberto Fernández-Martín Guzmán para contener la suba del dólar en diciembre del 2023. No habría funcionado. La prudencia monetaria reina desde el BCRA. Tranquilamente podría verse una inflación en algún mes del primer trimestre que esté por debajo del 2%. Alimentos en noviembre subió 0,9%. Y para las elecciones de octubre, la inflación mensual podría estar por debajo del 1%. Año Verde.

Banco Central de la República Argentina

La recuperación de los salarios viene a menor velocidad y con importantes variaciones según el sector. Si zoomeamos en el mercado laboral, el formal no es lo mismo que el informal. Y dentro de los formales, los monotributistas o autónomos son diferentes a los asalariados. Y dentro de los asalariados, un empleado de un banco o de una petrolera difiere de un empleado de comercio o de un restaurante.

El crecimiento de la economía apunta a ser del 5% en 2025. Y el segundo semestre del año próximo será mejor al primer semestre. Obviamente todo sujeto a que no aparezca ningún shock. Tiene que llover y que no aparezca ningún cisne negro en los mercados internacionales. Por si fuera poco, desde el 20 de enero Donald Trump manda en la principal economía del planeta, con Argentina como principal socio en la región.

Sin shocks, el BCRA va a seguir comprando dólares. La monetización de la economía va a estar dada por las compras de dólares que haga Santiago Bausili desde la calle Reconquista. Y mes a mes va a sumar reservas. Gana terreno la sensación de que un levantamiento del cepo no va a traer saltos cambiarios. Pero en ello prima el "paso a paso", la versión financiera de Mostaza Merlo.

¿Y el super peso? ¿Es peligroso? Todo apunta a que la Argentina va a tener que acostumbrarse a estar cara en dólares. Pero marginalmente no habría mayor apreciación que la ya observada en el 2024. La baja de la inflación ya casi se alinea con la suba del tipo de cambio oficial. Por ende, lo peor ya pasó en materia del "super peso", otrora excremento. Por ello la importancia de avanzar rápido en las reformas impositivas y laborales pendientes dado que el "super peso" puede generar víctimas inocentes.

En las últimas 48 horas Javier Milei se reunió con grandes economistas. Ya tuvo su mano a mano con Guillermo Calvo, el latinoamericano más respetado en el mundo académico. Seguramente hablaron de los "sudden stops" y del "fear of floating", importantes papers entre los varios surgidos del gran economista argentino y sus marcas registradas. También se reunió con Juan Pablo Nicolini, ex rector de la Ucema y hoy en la Reserva Federal de Minneapolis, con Fernando Alvarez, otro cerebro económico que también se destacó en lo académico desde la Universidad de Chicago y para cerrar con otra mente brillante: el Nobel Thomas Sargent. Con cada uno de ellos Javier Milei bloquó su agenda por una hora. Sin interrupciones. Año Verde.

En los bancos de inversión, los economistas empiezan a destacar que la fiesta en los mercados puede continuar. Un informe de Portfolio Personal Inversiones destacan que en las presentaciones en Europa que hicieron sus economistas sobre la Argentina, había alta demanda por las sillas en los encuentros. Pero un reciente informe del JP Morgan va por más. Destaca que "comenzamos a construir una visión optimista sobre las acciones argentinas en agosto, pero ahora parece que las opiniones sobre el país están alcanzando nuevos máximos. La semana pasada, en la Conferencia de Oportunidades de Brasil, Argentina fue un gran tema de discusión. Fue el mismo interés que encontramos por parte de los inversores europeos hace un mes. La pregunta principal es: ¿Llegamos demasiado tarde? En nuestra opinión, no es demasiado tarde a pesar del sólido desempeño, ya que aún vemos margen para que las valoraciones se expandan, las ganancias se recuperen y el riesgo país disminuya, en un contexto en el que todavía hay varios catalizadores que podrían materializarse en 2025, incluido el levantamiento de los controles de capital y un resultado favorable de las elecciones de mitad de período en octubre próximo". Agrega un dato clave: si Argentina es reclasificada de "standalone" (sinónimo de paria financiero) a Emergente podría haber un ingreso de u$s 2.230 millones focalizado en YPF, Galicia, Vista, Pampa, Banco Macro y TGS.

¿Llegará el "Argentina año verde"? Los argentinos lo deberíamos lograr después de tantas décadas de fracaso constante.