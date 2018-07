Se despertó el Foro de Convergencia Empresarial con un gesto para Macri

Las más de 50 entidades empresarias que componen el Foro de Convergencia Empresarial, timoneado por Miguel Blanco, están afilando el lápiz sobre una prolija redacción del primer documento que presentarán durante la gestión del presidente Mauricio Macri. ¡Era hora!. El agrupamiento empresario que tuvo muy activa participación durante el anterior gobierno promoviendo reglas de juego claras para el sector privado y mayor institucionalidad estuvo en silencio desde que Cambiemos ganó en las urnas. Ahora decidió romper el silencio. Difundirá el 6 de agosto este paper, en un encuentro en Aacrea, apoyando la necesidad de avanzar en un ajuste fiscal que le permita a la Argentina vivir con lo que produce.

En ese sentido, será un espaldarazo para el Gobierno, que lucha contra propios y ajenos no sólo por la firma del acuerdo stand by con el FMI por un total de u$s 50.000 millones. También y, sobre todo, por el ajuste que implica achicar el rojo fiscal al 1,3% del PBI. A nadie se le escapa que eso implicará durísimas negociaciones con el peronismo k y no k pero también con los aliados de la Coalición Cívica y la UCR. El sector privado que había empezado a ver algunos tibios brotes verdes antes de la crisis cambiaria de abril, no quiere que se tense aún más la cuerda de la conflictividad social y gremial, sobre todo hacia fines de este año, cuando algunos CEO´s vislumbran tímidos síntomas de reactivación. Por otro lado, el mismo documento girará en torno a la situación tributaria y, en ese sentido, también habrá reclamos al Gobierno. Por ejemplo, por la yuxtaposición de impuestos entre Nación, Provincias y municipios; un clásico de la economía nacional que colocó a la Argentina en el país de mayor presión tributaria de la región.

El tema impositivo precalentará el ambiente empresarial para su tratamiento en el pre coloquio de IDEA, el 15 de agosto en Rosario. " Los aspectos de preocupación son la inflación, la devaluación abrupta y las tasa de interés que hacen difícil manejar cualquier negocio pero lo positivo es el acuerdo con el FMI porque es un reaseguro para recortar el gasto, cumplir con las metas es el gran tema para construir un país distinto y requiere un entendimiento de toda la sociedad, de los empresarios pero también los políticos", recordó Javier Goñi, titular de la entidad y CEO de Ledesma al recordar los temas centrales en la agenda de los ejecutivos.

Ahora bien, el paper empresarial también abrirá el paraguas para que a ningún funcionario se le ocurra reavivar la idea de pedir un bono patriótico a ningún sector, menos que menos al campo que parece tener la vaca atada en materia de recuperación económica en el tercer trimestre. Incluso dentro del equipo que coordina el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne (más cercano al Excel que al bullicio callejero) hay consenso en que la caída de los indicadores de actividad le deben fundamentalmente las malas noticias al campo pero apuestan a que lo que vendrá será mejor porque no reflejará tan crudamente el impacto de la sequía. En los pasillos del Palacio de Hacienda apuestan a un tercer trimestre sin sequía en los indicadores y, aunque con volatilidad cambiaria, apuestan a una caída menor en la actividad para llegar a un último trimestre mejor armado aunque con una economía que estará en 0,5% (con suerte) de suba. El problema, lo admiten por todos lados, sigue siendo la alta inflación. En el círculo de Dujovne incluso ya hablan más del 2019 que de este año y repiten que "para el año próximo somos más optimistas".

En el medio, lo obvio: existe el 2018. Entre los pronósticos más cautos, figura el del economista Orlando Ferreres quien auguró una inflación de entre 29% y 30% para este año porque vislumbra caída en la actividad en los próximos meses pero también una baja en la inflación aunque no precisamente en julio, cuando la ubicó entre 2,7% y 3%.

Le excesiva presión tributaria fue protagonista en el discurso del titular de la Sociedad Rural (SRA), Daniel Pelegrina y en el de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, en la apertura de la 132 exposición ganadera el sábado pasado. A Pelegrina lo aplaudieron de pie y lo ovacionaron los socios de la SRA cuando o tras su discurso ingresó al coqueto y tradicional restaurant central de Palermo. Pelegrina encabeza la lista de unidad que tiene el apoyo de todos los ex presidentes de la entidad para quedar al mando por otros dos años. Dirigentes de la lista opositora (que se había presentado en mesa de entrada pero no tenía aún el aval de los socios al cierre de esta edición) se cruzaron de mesa aquel sábado para felicitar al actual timonel por su discurso. A Pelegrina se lo recuerda por su acción durante el conflicto de la 125 mientras que su eventual adversario se le atribuye haber cerrado la sede SRA de Cañuelas tras las "aprietes K". Lo que tiene por delante son épocas de vacas más gorditas y se requiere un administrador equilibrado. Vendría una cosecha que generaría en 2019 un 30% de ingresos adicionales al fisco, unos u$s 12.000 millones invertidos en agroindustria y una entidad menos ajustada en gastos porque el préstamo, que se había pedido para comprar el predio de Palermo en los 90, se terminó de pagar hace 3 meses.