Este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1495 - Anteojos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 19 de diciembre

1° 1495 11° 8681 2° 1441 12° 5134 3° 4372 13° 7681 4° 8797 14° 3703 5° 3005 15° 6703 6° 0035 16° 2082 7° 5170 17° 5649 8° 4855 18° 4215 9° 7885 19° 8573 10° 7525 20° 4698

¿Qué significa soñar con Anteojos?

Soñar con anteojos puede simbolizar la necesidad de ver las cosas con mayor claridad en la vida. Este sueño sugiere que es momento de reflexionar sobre situaciones que pueden estar nublando tu juicio o percepción.

Además, los anteojos en los sueños pueden representar la búsqueda de conocimiento o la necesidad de enfocarse en aspectos específicos de tu vida. Puede ser un llamado a prestar atención a detalles que has pasado por alto.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.