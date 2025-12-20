En esta noticia
En este viernes, 19 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4929 - San Pedro
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 19 de diciembre
|1°
|4929
|11°
|3515
|2°
|6561
|12°
|7363
|3°
|7229
|13°
|7550
|4°
|7311
|14°
|2158
|5°
|4221
|15°
|6717
|6°
|5860
|16°
|3708
|7°
|8548
|17°
|8255
|8°
|9862
|18°
|3862
|9°
|9227
|19°
|0910
|10°
|7307
|20°
|2294
¿Qué significa soñar con san pedro?
Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida y la búsqueda de un camino correcto.
Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede representar la conexión con lo divino y la esperanza de redención o salvación en momentos de dificultad.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.