En esta noticia ¿Qué significa soñar con san pedro?

En este viernes, 19 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4929 - San Pedro

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 19 de diciembre

1° 4929 11° 3515 2° 6561 12° 7363 3° 7229 13° 7550 4° 7311 14° 2158 5° 4221 15° 6717 6° 5860 16° 3708 7° 8548 17° 8255 8° 9862 18° 3862 9° 9227 19° 0910 10° 7307 20° 2294

¿Qué significa soñar con san pedro?

Soñar con San Pedro puede simbolizar la búsqueda de guía y protección espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de tomar decisiones importantes en la vida y la búsqueda de un camino correcto.

Además, San Pedro es considerado el guardián de las puertas del cielo, por lo que su aparición en sueños puede representar la conexión con lo divino y la esperanza de redención o salvación en momentos de dificultad.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.