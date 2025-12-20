En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 19 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 1595 (Anteojos).

 1°1595 11°2434 
 0209  12°3551
 3°6647  13°9246 
 3945  14°9470 
 1425  15°2939 
 6°3136  16°2525
 8559  17°6281 
 7360  18°2591 
 8554  19°8046 
 10°9839 20°2831 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.