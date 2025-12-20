Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 19 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 1595 (Anteojos).

1° 1595 11° 2434 2° 0209 12° 3551 3° 6647 13° 9246 4° 3945 14° 9470 5° 1425 15° 2939 6° 3136 16° 2525 7° 8559 17° 6281 8° 7360 18° 2591 9° 8554 19° 8046 10° 9839 20° 2831

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.