Llega el pasado: apuesta a la brecha, BoPomo y ayuda china

Todo vuelve al punto de partida: la gestión en lo económico de Macri está derivando en un cuento borgeano, de tiempo circular, de un eterno retorno de la Argentina al punto de partida, del pasado dentro del futuro, de haber vivido en un instante toda la historia del país. Ya está la deuda (letras en dólares y en pesos) "reperfilada" por un gobierno apasionado por metáforas para diferenciar su andar circular. Turbulencias, barcos que van a puerto, el Aconcagua.

¿Qué es lo que viene ahora? Lo prohibido genera deseo. El 21 de septiembre el Tesoro debe pagar el "BoPoMo" un título de deuda emitido en pesos el lunes 23 de junio de 2017 que ajusta según la tasa de Política Monetaria del BCRA, es decir la de las célebres "Leliq". El total a pagar en dos semanas ronda el equivalente en pesos a u$s 350 millones. Hace tres meses, el fondo norteamericano PIMCO había informado que poseía el 40% del total de la emisión del BoPoMo. Pero lo importante pasa por la potencial demanda de dólares de los tenedores de este papel con los pesos que reciban para la primavera.

El reperfilamiento destrozó toda chance de reinversión en un nuevo papel en pesos. Un altísimo porcentaje irá a la moneda prohibida, en cualquiera de sus cuatro variantes (dólar oficial, blue, MEP o Bolsa, "contado con liqui").

¿Se vendrá antes del "21 S" la segunda versión del "Reperfilamiento"? El viernes tuvo lugar en el BCRA una reunión de los representantes de fondos comunes y el Tesoro y la CNV. Asistieron Gustavo Cañonero como anfitrión, Marcos Ayerra y Patricia Boedo por la CNV, y el secretario de Finanzas Santiago Bausili. Excelente clima en el diálogo con los ejecutivos del mercado financiero pese al nerviosismo de la semana anterior. La primer aclaración: no habrá marcha atrás con el reperfilamiento de las letras en pesos como las Lecap, Lelink, Lecer. Bausili fue tajante en este sentido pese a que fondos podrían ofrecer algún financiamiento. Es que tarde o temprano les resulta inevitable ante la magnitud de los pagos.

La decisión final del default fue de Macri basado en el mandamiento dado a Hernán Lacunza: "estabilicen al dólar". Pagar deuda en pesos hubiera alimentado suba del dólar. Ahora bien, este default de un título en moneda nacional tendrá mayor costo a futuro que el que hubiera tenido la mayor inflación o la suba del dólar. Pero a nadie en el gobierno le importa el futuro más allá del 27 de octubre. La Argentina, Macri, rompió un contrato celebrado en su propia moneda con tal de frenar a la moneda norteamericana. Inédito. El juramento de Nicolás Avellaneda en 1876, de pagar la deuda aún a costa del hambre y la sed de los argentinos, quedó de nuevo enterrado. En el mismo encuentro en el Central se habló sobre la posibilidad de que los fondos comunes puedan ser habilitados a la compra de dólares. "Veremos" fue la respuesta. Bausili en paralelo analiza la posibilidad de separar los cupones de pago de las letras reperfiladas de manera que se pueda negociar cada vencimiento en forma independiente. Son tecnicismos que trae la reprogramación de los pagos.

Lo que está claro es que las miradas hasta el 10 de diciembre como mínimo pasarán por la brecha existente entre el dólar oficial y los otros tres caminos para acceder a la moneda norteamericana. Llamó la atención el viernes la suba final del "contado con liqui" ampliando a más del 10% la brecha. Eventualmente se la puede atribuir al "efecto viernes", es decir, a lo que sucede antes de cada fin de semana en el que se esperan medidas cambiarias del gobierno. En esta ocasión la fobia pasaba por el límite o trabas a la operatoria del dólar MEP o el "contado con liqui". Ni Cristina se animó a tanto. Pero de fondo la mejor apuesta en la Argentina pareciera ser la compra de "brecha", lo que significa apostar a la ampliación de la diferencia entre el dólar oficial y las tres subvariantes. Recuérdese que tanto el dólar MEP como el contado con liqui son legales, y este último con un fallo a favor de la Corte Suprema en un caso que tuvo al BBVA como actor. Más allá del pago del BoPoMO, se vienen también los vencimientos de los cupones de las LECAP, reperfiladas o no. La brecha así pasaría a ser un nuevo 'riesgo país' ya que en lugar de medir diferencias de retornos en puntos porcentuales sobre la deuda norteamericana, aquí mediría la diferencia sobre el valor oficial del dólar, un indicio de la devaluación a futuro eventualmente. El 'Club de Amigos del Puré', la operación que consiste en comprar con el tope de u$s 10.000 y vender en la Bolsa aprovechando la brecha, está en ascenso.

Otro cuestión abierta tras el retorno del control de capitales versa sobre las operaciones a futuro realizadas en Nueva York sobre el dólar. ¿Cuál de los cuatro dólares deben tomarse para el 'fixing', el cierre, de las operaciones ya pactadas? El sindicato de operadores de mercados emergentes agrupados en el EMTA lo definirán en los próximos días. Irán por el oficial, pero porque la brecha es reducida aún. En el ROFEX, basado en el dólar oficial, las operaciones se redujeron tras el anuncio del control de capitales. Tiene lógica: ¿quién va a querer cubrirse sobre una cotización encarcelada, tras restricciones a la demanda? Sólo exportadores e importadores.

Alberto Fernández pasó por España y Portugal haciendo énfasis en la necesidad de un superávit fiscal. Muchos más detalles de lo que sería su eventual gestión no dio ya sea por no anticipar sus cartas a jugar o bien porque esas cartas aún no existen. En el Frente de Todos los equipos técnicos trabajan con Alejandro Vanoli, Miguel Peirano, Miguel Pesce y Arnaldo Bocco. El Grupo Callao opera en paralelo con Cecilia Todesca y Matías Kulfas. Saben que el desembolso del FMI, y el acuerdo, está congelado. Los u$s 5400 millones a llegar en septiembre se parecen a las tropas del General Alais para reprimir la rebelión carapintada de 1987. Siempre están por llegar.

China puede dar oxígeno en el primer tramo de una gestión de Alberto. El swap de monedas ya fue utilizado en los últimos meses del kirchnerismo cuando Alejandro Vanoli presidía el BCRA. Primero fue un testeo de la operatoria por 800 millones y luego vinieron los 11.000 millones de dólares. Para evitar capturas de fondos buitres, la transacción en 2015 se canalizó vía Hong Kong y luego Basilea. Pareciera que Sandleris no activó mecanismo aún porque está supeditado ese swap a que esté vigente el acuerdo con el FMI.

Quien asuma el 10 de diciembre como ministro de Hacienda tendrá varias misiones imposibles. Hay minas por explotar si no se las remueven con cuidado. Las Leliq por ejemplo. Como en 2015. Todo es circular en Argentina. Todo vuelve al punto de partida.