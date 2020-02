El trasfondo político de la posición del FMI

El día miércoles pasado, finalizada la reciente visita técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), los funcionarios que formaron parte de la "misión" dieron a conocer un breve "Comunicado", el cual fue analizado con suma atención no sólo por el mercado sino también por funcionarios del gobierno, incluido el presidente Alberto Fernández. En consecuencia, resulta de suma interés precisar el mensaje del Fondo respecto a su posición tradicional y a su probable impacto en los mercados

En nuestra opinión, el Comunicado en cuestión puede dividirse conceptualmente en dos grandes temas, el primero: diagnóstico de la situación actual de nuestra economía y el segundo: comentarios sobre algunos de los pocos lineamientos de política económica explicitados a la fecha por el Poder Ejecutivo.

Respecto al diagnóstico, la opinión de la entidad puede resumirse de la siguiente manera:

* La deuda "no es sostenible". Ello se debe a que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento no es "económica ni políticamente factible" (sic). En consecuencia, en la medida que -dada la imposibilidad de acceder a los mercados internacionales de deuda- no es posible renovar los vencimientos, se requiere entonces "una operación de deuda definitiva que genere una contribución apreciable de los acreedores privados para maximizar su participación en la eventual operación (¿cúal?) de deuda. Dicho de otro modo, es necesario reestructurar la deuda y que los privados efectúen una quita de sus acreencias

El diagnóstico es simple y correcto, pero –entre otros ítems- no menciona:

* La causa principal de la caída de la sostenibilidad: incertidumbre generada por la inesperada diferencia en contra sufrida por Cambiemos en las elecciones primarias (PASO) de agosto.

* Necesidad de presentar un plan económico-financiero de mediano y largo plazo, que permita afrontar los nuevos y disminuidos vencimientos y que, además y fundamentalmente, contemple un sendero claro y rápido de generación de superávit fiscal (y no recién a partir de año 2023 y en cuenta gotas!).

* Implementación de las inevitables reformas estructurales (laborales, previsionales y fiscales) indispensables para lograr un crecimiento económico sustentable.

* Racionalización del 'elefantiásico' sector público.

* Desregulación de la actividad económica.

* Disminución de la insoportable presión impositiva, especialmente los aranceles a la exportación e impuestos distorsivos tales como Sellos e Ingresos Brutos.

* Conveniencia de abrir y desregular la economía

No todo termina aquí. En efecto, ante la clara falta de un plan económico integral, el Comunicado sólo menciona las siguientes observaciones:

* "La inflación y las expectativas de inflación han bajado en los últimos meses, pero esfuerzos adicionales (¿cuáles?) serán necesarios para reducirlas aún más desde sus altos niveles actuales". Nada dice que la baja en la suba de precios es artificial y lograda mediante controles de precios y tarifas que, inevitablemente, fracasarán al no ser atacada la raíz del problema: exceso de gasto público financiada con emisión monetaria.

* "Han implementado (las autoridades) un conjunto de medidas para atacar la problemática de la pobreza y estabilizar la economía". No aclara que dichas medidas no sólo no son integrales, sino que tampoco enfrentan los problemas estructurales de elevados niveles de ingresos paupérrimos y fuertes desequilibrios macroeconómicos.

* "Se ha buscado aumentar la recaudación, en parte para financiar un mayor gasto social". No menciona que dicho aumento de la recaudación también se ha utilizado para evitar el ajuste y que , además, ha provocado fuertes transferencias de ingresos del sector primario y pasivo (jubilados) al sector público.

* "Las reservas internacionales se han estabilizado con el apoyo de controles de capital". De esta manera, implícitamente, dan su acuerdo al nefasto cepo cambiario.

* "Se ha tenido que recurrir a la emisión del Banco Central para financiar parte del déficit fiscal". Entonces, ¿la inflación no es un tema monetario?

En síntesis. El diagnóstico es obvio y no agrega nada al análisis; sin embargo no menciona (ver comentarios ut supra) que el factor clave del "derrumbe" ha sido el temor ante el nuevo gobierno del frente peronista/populista, que no existe un plan económico-financiero, etc. Es más, en general los pocos comentarios macro vertidos en el Comunicado no responden a adecuados criterios económicos, especialmente en lo referido a controles, superávit fiscal, desregulación y apertura; y menos viniendo de la "escuela" del FMI. Todo indica, entonces, que se trata de un Comunicado "lavado", con cierto trasfondo de apoyo político al actual gobierno y con una clara ausencia de medidas "amigables" para los mercados. No es, precisamente, lo que esperaban los acreedores privados.