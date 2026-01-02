El propio ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, indicó que lejos de ser una medida que afecte a Uruguay, lo favorece.

Según explicó el Ministerio de Comercio Chino las medidas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028 y consisten en cuotas por país proveedor de carne, lo que a su vez se combina con aranceles extra-cuota del 55%, que se aplicará una vez que se supere la cuota asignada.

Las cuotas asignadas por país, generalmente son superiores al promedio de embarques entre 2020 y 2024, siendo Uruguay el principal beneficiado, con alrededor de 100 mil toneladas por encima de su promedio histórico, mientras que Brasil queda por debajo de las cerca 1,6 millones de toneladas exportadas en 2025.

Por este motivo, el ministro de Ganadería, aseguró que la medida favorece a Uruguay, destacando que la cuota asignada al país permite exportar 324.000 toneladas sin arancel, un volumen elevado respecto a las exportaciones históricas.

Según los datos oficiales, en 2025 Uruguay no llegó a las 200.000 toneladas, mientras que en 2023 fueron 274.000 y en 2022 apenas se superó esa cifra.