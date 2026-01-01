La cotización del dólar alcanzó los MXN 18 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 1 de enero de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.08% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.35%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -12.45% en su valor.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pexels).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general se ha mantenido en niveles más bajos. la estabilidad se ha presentado en contadas ocasiones, lo que sugiere un mercado algo volátil.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 2.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.99%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos y políticos que generan confianza en la moneda.

En resumen, la tendencia positiva del Dólar refleja un contexto favorable para su valorización en el corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.