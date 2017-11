APEC 2017: China el tren del desarrollo y la muralla de Trump ¿Libre comercio?

Pareciera que las principales potencias del mundo discuten sobre cómo será el capitalismo del siglo XXI ¿Muy similar al capitalismo de transición del siglo XIX al XX? Parece que sí, bajo el predominio del libre comercio, el individualismo y el darwinismo económico.

Este siglo XXI, tiene de característico el otrora marginalismo-neoclásico de principio de siglo XX, con sus consecuencias y que décadas luego consagraría al pensamiento keynesiano como resolución de las crisis del capitalismo en los países centrales y que adoptó otra forma en la periferia. Lo diferente es que ahora no es ni Londres ni Wall Street los que promocionan el libre comercio como instrumento para el desarrollo sino que es Pekín.

En el reciente encuentro de la APEC 2017 –noviembre 10 y 11- ¿Qué es la APEC? Es el Foro Económico de Cooperación Asia-Pacifico y fue presentado públicamente por primera vez por el ex Primer Ministro de Australia Bob Hawke durante un discurso en Seúl, Corea, el 31 de enero de 1989. Diez meses después, 12 economías de Asia-Pacífico se reunieron en Canberra, Australia para establecer APEC. Los miembros fundadores fueron Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y los Estados Unidos. En 1991 se sumaron China, Hong Kong, China y el Taipei Chino. Par el año 1993 se unieron México y Papua Nueva Guinea.

Chile se adhirió en 1994. Y en 1998, se unieron Perú, Rusia y Viet Nam, con una membresía total de 21.

No obstante mientras los medios se centraron en la relación Rusia y Estados Unidos la tensión estuvo en los discursos que expusieron Trump y Xi Jinping.

Estados Unidos puso el acento en mantenerse bajo la lógica de la OMC para que todos cumplan con la reglas, entre ellas, propiedad intelectual e igualdad de acceso a los mercados; por último avanzará con acuerdos bilaterales y no multilaterales, el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) se firmó entre once economías sin Estados Unidos.

Los tratados bilaterales se realizaran con vecinos o socios fuertes retomando la independencia como valor, Trump, agrego que voy a poner a EEUU como lo primero como ustedes harían con sus países. Señalando que muchos países se favorecieron de la apertura económica de su país y que esa etapa se terminó y otro problema pendiente es como reducir el déficit comercial con China.

En cambio China afirmo que no reducirá el ritmo de su apertura, implementando los puertos de libre comercio porque entiende que la globalización es una tendencia historia irreversible. Esto quedó plasmado en el documento final: Nos comprometemos a alcanzar los Objetivos de Bogor de comercio e inversión libres y abiertos en la región de Asia Pacífico. Acordamos acelerar los esfuerzos para abordar los obstáculos al comercio y la inversión incompatibles con las normas de la OMC y tomar medidas concretas para alcanzar los objetivos de Bogor en 2020. Un debate en los espacios económicos son los subsidios, para llegar a los objetivos de Bogor 2020: Hacemos un llamamiento urgente para la eliminación de los subsidios que distorsionan el mercado y otros tipos de apoyo por parte de los gobiernos y las entidades relacionadas. En el punto Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP) o Tratado de Libre Comercio de Asia-Pacifico (TLCAP) confirmó que: Alentamos a las economías a seguir avanzando y a desarrollar programas de trabajo para mejorar la capacidad de las economías de APEC de participar en negociaciones de acuerdos de libre comercio integrales y de alta calidad en el futuro . China y Rusia profundizaran sus relaciones bilaterales en asuntos regionales e internacionales, y Rusia apoyará la construcción del Tratado de Libre Comercio de Asia-Pacífico así como la construcción de la iniciativa de la Franja y Ruta con la Unión Económica Euroasiática, donde entre ellos hay tensiones por los recursos naturales.

Sin embargo, el TLCAP deberá ser ampliado a los espacios como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shangai. Poco a poco el avance hacia un marco de relaciones económicas bajo el signo de la apertura económica o libre comercio tiene como objetivo el año 2020. ¿Reinara o se profundizara el espíritu del darwinismo económico en este siglo XXI como lo fue a principio del siglo XX?