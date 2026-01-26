“ Las intervenciones del Estado en muchos casos violentan la propiedad privada . Con más Estado tenemos menos justicia y tenemos menos eficiencia. La regulación también afecta el derecho de propiedad (una ley de control de alquileres afecta el valor de tu propiedad). Las economías sobre-reguladas también son menos justas y menos eficientes”, sintetizó en X Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, sobre lo que fue el planteo de Milei en el escenario principal. Le tocó hablar después de Donald Trump, que atrajo la atención de la gran mayoría de los asistentes, colmó la sala y los salones de “overflow”, donde los que quedaron afuera podían seguir la transmisión.

Cuando le llegó el turno de hablar a Milei, el salón estaba al 30% de ocupación . ¿Perdió el mundo interés por el discurso de Milei? Los empresarios que lo escucharon por la tarde resaltaron el discurso de la mañana, un diálogo donde contestó preguntas avalando la propiedad privada -le elogiaron que habilitara a pagar dividendos- y respondiendo preguntas sobre reformas y salida al mercado.