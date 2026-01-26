En esta noticia

El dólar blue hoy lunes 26 de enero se ofrece a $ 1454 para la compra y $ 1485 para la venta.

Tras cerrar el 2025 con un aumento de $ 300 y una actualización por debajo del ritmo de la inflación, el paralelo cotiza en lo que va de enero $ 45 por debajo del valor al que abrió el nuevo año ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy lunes 26 de enero opera en $ 1405 para la compra y $ 1455 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa cerró la semana anterior en su cotización más baja en más de dos meses. El valor actual no se registraba desde el 20 de noviembre. En lo que va del enero acumula $ 25 de retroceso.

Así, la brecha entre el oficial y el informal es del 2,06%.

En cuanto a las demás cotizaciones, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1891,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones que tiene.

El paralelo se ubica, de esta forma, $ 25 por encima del valor con el que cerró noviembre ($ 1435).
En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1402,20 para la compra y $ 1452,10 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1554,82.

Desde el inicio del año, el Gobierno definió que las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa se muevan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025, cuando se abandonó el cepo, desde este mes los topes se actualizan tomando en cuenta el 2,5% correspondiente al dato del IPC de noviembre.

El Banco Central (BCRA) compró el viernes u$s 75 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), como parte del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en el cierre del año. Así, en doce ruedas de enero ya acumuló u$s 978 millones.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 45.561 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy lunes 26 de enero

El dólar blue hoy lunes 26 de enero cotiza a $ 1465 para la compra y $ 1485 para la venta.

CotizaciónCompraVenta
Dólar BNA$ 1405$ 1455
Dólar Blue$ 1465$ 1485
Dólar Mayorista$ 1402,20$ 1452,10
Dólar MEP$ 1.466,92$ 1.470,17
Dólar CCL$ 1.510,02$ 1.535

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este lunes 26 de enero

El dólar CCL o dólar cable hoy lunes 26 de enero se consigue a $ 1.510,02 para la compra y $ 1.535 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este lunes 26 de enero

El dólar MEP hoy lunes 26 de enero se ubica a $ 1.466,92 para la compra y $ 1.470,17 para la venta.

El dólar oficial hoy lunes 26 de enero opera a $ 1455. Banco por banco, así opera:

EntidadesCompraVenta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.1.400,000 1.450,000
BANCO DE LA NACION ARGENTINA1.405,000 1.455,000
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.1.395,000 1.450,000
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.1.405,000 1.455,000
BANCO SUPERVIELLE S.A.1.414,000 1.454,000
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES1.390,000 1.450,000
BANCO PATAGONIA S.A.
BANCO HIPOTECARIO S.A.1.400,000 1.450,000
BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA1.405,000 1.455,000
BRUBANK S.A.U.1.400,000 1.450,000
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO1.405,000 1.455,000
BANCO MACRO S.A.1.405,000 1.460,000
BANCO PIANO S.A.1.405,000 1.450,000
BANCO DE COMERCIO S.A.1.395,000 1.445,000

