Marcelo Paz construyó una trayectoria poco convencional que combina formación académica, experiencia financiera internacional y vocación emprendedora.

Egresado del Liceo Militar, se formó como contador en la UBA. En 1988 ingresó a la mesa de bonos del Citibank, donde atravesó una de las peores hiperinflaciones de la historia argentina. Luego, ya desde Londres, vivió el lanzamiento del Plan de Convertibilidad.

Tras 17 años en la banca de primer nivel, se transformó en emprendedor . Hoy, al cabo de otro cambio de rumbo, es presidente de la Fundación Padres.

En esta entrevista con Guillermo “Willy” Laborda, recorre nuevamente esa carrera y explica por qué dice que “los árboles no crecen hasta el cielo”.