La Libertad Avanza se "peronizó" mientras Cristina Kirchner sale a la caza del PJ

Sebastián Pareja mantiene y expone sus formas peronistas cada vez que puede. Y aflora su literalidad y cercanía cuando se junta con representantes políticos o sindicales que tienen esa procedencia.

A un nutrido grupo de dirigentes sindicales, acompañados por un puñado de dirigentes de relativa relevancia política, el armador territorial más cercano a Karina Milei les dijo, para congraciarse y también darles tranquilidad: "nuestro enemigo no es el peronismo, sino es el PRO. Nuestro rival es Macri. A ellos tenemos que limarlos todo lo que puedan ", le confesó a una audiencia que no sabía cómo frenar el éxtasis que le provocaron esas palabras.

Por eso defendió al nuevo "loco del mortero" como lo bautizaron a Ramón "Nene" Vera, el diputado provincial que llegó a Parque Lezama con una banda en la que no solo había lanzamiento de pirotecnias a granel sino supuestos militantes llevados en micros tal cual hacía el peronismo y el kirchnerismo para sus actividades callejeras. Con el costo económico correspondiente de, promedio, $400.000 por micro más ocupantes.

Vera es el coordinador de la Primera Sección Electoral, que abarca la región norte y oeste del conurbano bonaerense y es un dirigente con aceitados vínculos políticos y comerciales con muchos representantes del poder real del peronismo territorial. Eso no solo lo ayuda para advertir sus movimientos, sino, también, para no padecer un enfrentamiento de tal magnitud en el que, se sabe, lleva siempre las de perder. Estar cerca, a veces, limita los efectos del golpe.

Sin embargo, este tipo de razonamientos y acciones para ingresar a un "territorio hostil" como lo es la Provincia de Buenos Aires, con intendentes expertos en cercar sus territorios, está puesto en tela de juicio por parte de la mesa política de Javier Milei, vinculada con el poderosísimo asesor Santiago Caputo y Patricia Bullrich, quien ayer ya advirtió que muchos de los candidatos propuestos por La Libertad Avanza "se colaron" a través de los cierres armados el año pasado. Uno de los responsables era Pareja. El otro fue el ahora alejado Carlos Kikuchi.

En lo que pondría considerarse el inicio de una discusión étnica, donde los referentes deben ser lo más parecidos posibles a lo que quiere representar Milei, empieza a prevalecer la idea de que los próximos dirigentes libertarios no deben ser tan parecidos a aquellos que se quiere combatir, el populismo. Esto choca con el razonamiento de Pareja, Karina y los primos Menem, Eduardo "Lule" y Martín, que consideran que La Libertad Avanza debe tener mucho más de peronismo y anclaje territorial que de los antiguos aliados del PRO.

Un trabajo muy importante está haciendo Patricia Bullrich, quien no solo se ha puesto a defender cada medida del gobierno de Milei y acepta mansamente los ataques a la prensa o la designación de Ariel Lijo, sino que también somete a sus ex socios políticos como Jorge y Mauricio Macri a discusiones vinculadas con supuestos negociados con el gremio de los encargados de edificios o, directamente, reclamándole al alcalde que se haga cargo del costo de mantener a los presos que deriva la Ciudad a las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Federal.

¿Pueden ir a su encuentro diputados y referentes del PRO que hasta ahora se venían alineando con Mauricio Macri y estaban trabajando en el bloque que preside Cristian Ritondo en la Nación y Agustín Forchieri en la provincia? Muchos suponen que si. Diego Santilli ya ha sido propuesto en varios lugares para encabezar la lista libertaria provincial para diputado nacional en lugar de José Luis Espert y con él se irían algunos referentes territoriales que defienden el cambio que antes rechazaban.

Su antiguo jefe de campaña, Diego Valenzuela, ya se lanzó también para ser candidato a gobernador y la alianza con Bullrich la efectiviza con la incorporación de sus legisladoras provinciales, en el Senado y en Diputados, para que apoyen las Fuerzas del Cielo. La fusión ya está. Por eso Pareja juega sobre seguro. Cree que ya tiene lo que necesita para negociar con mucha más musculatura con lo que quede del antiguo Juntos por el Cambio.

El presidente de La Libertad Avanza bonaerense se mostró muy generoso con su nuevo socio Espert y en varias localidades no dudó en darle la responsabilidad de movilizar para el acto de Parque Lezama, lo que le provocó un fuerte dolor de cabeza a sus coordinadores, muchos de los cuales se revelaron y quieren manejarse de manera autónoma a sabiendas que pueden ser eyectados del espacio sin ningún tipo de explicaciones.

" Pusimos esfuerzo, militamos, inclusive aportamos para la campaña, financiamos y no tenemos un lugar en el gobierno . ¿Cuál es la diferencia si nunca te hacen sentir parte?" dicen, por lo menos, una docena de concejales que creían que "esto era diferente, pero es peor que todo lo que conocimos".

Lo mismo piensan los diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza, que ya no ocultan su desazón. "Salvo algunos, el resto no tenemos un director de ANSES, PAMI, Trabajo, AFIP en nuestro pueblo . Mucho menos un secretario de Estado o Director nacional".

Esta confesión, escuchada junto con otra más impactante, "hay un acuerdo con Cristina y Sergio, qué duda cabe" es la que provoca que a los mejor informados no les sorprenda que la ex presidenta y vice de la Nación decida a volver a ir por todo lo que no quería antes, la presidencia del PJ nacional y una diputación nacional en 2025. Se recuerda que es la misma persona que no quiso ser candidata presidencial porque se decía proscripta judicialmente .

A la estructura partidaria no solo la despreció en cada oportunidad que tuvo, sino que cuando compitió siendo oposición en 2017, como lo hará el año próximo, ni siquiera necesitó al Partido Justicialista, que en aquel momento fue utilizado como estructura legal por Florencio Randazzo. Lo que sucede que cualquiera que ponga en su lugar tiene problemas para ser aceptado. El que más sufre el bullying es Wado De Pedro, que en principio aparecía reemplazante del licenciado Alberto Fernández en el PJ y ahora no está en carrera. El año pasado también lo tacharon como candidato presidencial cuando le ganó la pulseada Sergio Massa.

Ricardo Quintela, quien juntó más de 100.000 avales y es aliado de Axel Kicillof en la puja partidaria, se desayunó con el nuevo "operativo clamor" de un conjunto de intendentes vinculados y aliados a La Cámpora y, lejos de pensar qué hacer, aceleró. Dijo que irá a internas, como todos le habían pedido que hiciera cuando recién empezaba a caminar.

El gobernador riojano recuerda que la idea original era armar una interna a la vieja usanza, y que cada uno llevara su público para ampliar, y dejar de discutir por la herencia que cada vez tiene menos para gastar. La puja entre los herederos Máximo Kirchner y Axel Kicillof solo provocó que cada vez más se sientan afuera.

El cierre de listas debe ser el 23 de octubre y la interna será el 17 de noviembre. Hay tiempo para acuerdos, pero Quintela tiene una oportunidad enorme para quedar como el primero que se enfrenta a Cristina. ¿Qué tiene para perder?, se preguntan en su entorno.

Acerca de internas, el domingo se disputará el juego que más le gusta a los radicales. En la Provincia de Buenos Aires siguen deshaciéndose los antiguos pactos. Pablo Dominichini será el candidato a presidir el Comité bonaerense y enfrentará a su amigo y correligionario de correrías juveniles Maximiliano Abad, que estará representado por Miguel Fernández, el ex intendente de Trenque Lauquen.

Sin embargo, detrás de esta elección, hay otra más profunda. ¿Qué hacer con el macrismo y con los libertarios?... A Dominichini lo apoyan Martín Lousteau y Facundo Manes, mucho más ansiosos por volver a ser independientes de todos los aliados del pasado. Habrá que ver qué pesa más, si el viejo tronco radical antiperonista, que ven al enrulado senador como K, o los que ya no soportan más seguir siendo amigos de un poder que siempre les da poco o nada pero que representa el anti peronismo tan típico del centenario partido.