¿Con o sin leche? Así conviene tomar el café por las mañanas para aprovechar sus beneficios. (Fuente: Freepik).

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo y para muchas personas representa un ritual indispensable al comenzar el día. Además de aportar energía gracias a la cafeína, distintas investigaciones señalan que también puede ofrecer beneficios para la salud cuando se consume con moderación.

Sin embargo, una de las dudas más frecuentes gira en torno a cómo conviene tomarlo por las mañanas: solo o con leche. La respuesta depende tanto de los objetivos de cada persona como de la tolerancia digestiva y las necesidades nutricionales.

¿Con o sin leche? Así conviene tomar el café por las mañanas para aprovechar sus beneficios. (Fuente: Freepik).

¿Qué beneficios tiene tomar café solo?

Consumir café negro, sin leche ni azúcar, permite aprovechar al máximo algunos de sus compuestos antioxidantes, como los polifenoles. Estos ayudan a combatir el estrés oxidativo y pueden contribuir a reducir el riesgo de ciertas enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Además, al no incorporar otros ingredientes, el café solo tiene muy pocas calorías y suele generar un efecto estimulante más rápido, ya que la cafeína se absorbe con mayor velocidad. Muchas personas también lo eligen porque favorece el estado de alerta y mejora la concentración durante las primeras horas del día.

Otro punto a favor es que evita sumar grasas o azúcares innecesarios, especialmente cuando se busca mantener una alimentación equilibrada.

¿Qué ocurre cuando se le agrega leche?

Añadir leche al café no elimina sus beneficios, aunque sí puede modificar algunos efectos. La leche aporta proteínas, calcio y otros nutrientes que pueden resultar positivos, sobre todo en desayunos más completos.

También suele hacer que la bebida sea más suave para el estómago, algo importante para quienes sienten acidez o molestias digestivas al tomar café negro en ayunas. En algunos casos, incluso ayuda a reducir la irritación gástrica.

Por otro lado, ciertos estudios sugieren que combinar proteínas de la leche con antioxidantes del café podría mantener propiedades antiinflamatorias interesantes. Aun así, especialistas coinciden en que el impacto cambia según la cantidad de leche utilizada y si contiene azúcar agregada.

Entonces, ¿cuál es la mejor opción?

No existe una única respuesta correcta. Si el objetivo es consumir menos calorías y potenciar el efecto estimulante del café, tomarlo solo puede ser la mejor alternativa. En cambio, quienes buscan un desayuno más nutritivo o tienen sensibilidad digestiva podrían beneficiarse de agregar leche.

¿Con o sin leche? Así conviene tomar el café por las mañanas para aprovechar sus beneficios. (Fuente: Freepik).

Los expertos recomiendan evitar excesos de azúcar y prestar atención a la cantidad de café ingerida diariamente. En líneas generales, un consumo moderado puede formar parte de una alimentación saludable tanto con leche como sin ella.

Además, la elección final dependerá del gusto personal y de cómo reaccione el organismo de cada persona ante esta bebida.