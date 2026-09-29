De la Espriella pidió evaluar atenuar penas a corruptos que delaten a sus cómplices en Colombia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se pronunció sobre Colombia tras la visita de su subdirector gerente, Nigel Clarke, entre el 25 y el 28 de septiembre de 2026. El funcionario destacó la necesidad de fortalecer la disciplina fiscal, recuperar la confianza de los inversionistas y generar condiciones para impulsar la inversión y el empleo .

¿Qué dijo el FMI sobre la economía de Colombia?

Clarke aseguró que el país cuenta con fortalezas para enfrentar los desafíos actuales, entre ellas un banco central independiente, un sistema financiero resiliente y una trayectoria de resistencia económica.

“Colombia puede apoyarse en su largo historial de resiliencia económica, sus sólidos marcos de políticas, un banco central independiente y un sistema financiero resiliente”, afirma Clarke.

Durante su visita, el funcionario se reunió con autoridades, empresarios, representantes de la sociedad civil, estudiantes y académicos.

¿Qué pidió el FMI para mejorar las finanzas públicas?

Uno de los principales llamados estuvo relacionado con la situación fiscal. El FMI destacó el compromiso de las autoridades de restablecer la transparencia y la disciplina fiscal y recuperar la confianza de los inversionistas.

“La adopción de medidas oportunas y creíbles para reducir los desequilibrios fiscales puede contribuir a fortalecer la confianza, reducir los costos de financiamiento y crear condiciones más propicias para la inversión privada y la creación de empleo”, explica Clarke.

FMI habla sobre Colombia y pide fortalecer las finanzas públicas: estas son sus recomendaciones.

Al mismo tiempo, señaló que las reformas deben mantener la atención sobre el gasto social prioritario y los hogares vulnerables.

¿Qué recomendó el FMI para impulsar el crecimiento de Colombia?

El organismo también destacó la importancia de “reducir las barreras a la inversión, mejorar las condiciones de seguridad, atender las deficiencias de infraestructura y la informalidad”.

Además, Clarke resaltó la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y la previsibilidad regulatoria, así como continuar las inversiones en infraestructura energética, educación y desarrollo de competencias para “aprovechar las oportunidades que ofrecen la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes”.

¿Qué dijo el FMI sobre su relación con Colombia?

El FMI afirmó que continuará acompañando a las autoridades colombianas frente a los desafíos fiscales. En ese sentido, Clarke recibió con satisfacción el pedido del presidente Abelardo De La Espriella para estrechar la colaboración con el organismo.

“Esperamos recibir la próxima semana en Washington, D. C., a una delegación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para continuar nuestro diálogo estrecho y constructivo”, concluye el funcionario.