En Colombia, las herencias no solo implican un proceso legal para repartir bienes, sino también el posible pago de impuestos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Aunque muchas personas lo conocen como “Impuesto de Sucesiones”, en el país este tributo se maneja bajo el régimen de ganancias ocasionales. Sin embargo, la legislación colombiana contempla algunas exenciones que podrían reducir considerablemente el monto que deben pagar los herederos. Una de las más importantes está relacionada con la vivienda habitual de la persona fallecida y puede aplicarse siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos por la ley. Por ese motivo, especialistas en derecho sucesorio recomiendan prestar especial atención a la redacción del testamento. Incluir una cláusula específica sobre el inmueble heredado podría convertirse en una herramienta clave para acceder a beneficios tributarios y evitar costos mayores durante el proceso de sucesión. En Colombia, las herencias están gravadas como ganancias ocasionales, de acuerdo con el Estatuto Tributario, esto significa que los herederos pueden verse obligados a pagar un impuesto al recibir bienes, dinero o propiedades provenientes de una sucesión. El tributo aplica tanto para familiares directos como para otros beneficiarios incluidos en un testamento y el monto a pagar dependerá del valor de los bienes heredados y de las exenciones que contemple la ley colombiana. Aunque popularmente se lo llama “Impuesto de Sucesiones”, técnicamente corresponde al impuesto por ganancias ocasionales administrado por la DIAN. El Artículo 307 del Estatuto Tributario establece una exención para la vivienda de habitación del causante, es decir, el inmueble donde residía habitualmente la persona fallecida. La norma señala que las primeras 13.000 UVT del valor de esa propiedad pueden quedar exentas del impuesto de ganancias ocasionales. Debido a esto, muchos abogados recomiendan incluir en el testamento una cláusula que deje expresamente aclarado que el inmueble era la vivienda habitual del fallecido. La cláusula no elimina automáticamente el impuesto, pero sí puede servir como respaldo ante la DIAN para demostrar que la propiedad cumple con las condiciones necesarias para acceder al beneficio tributario previsto por la ley. Para acceder a esta exención, el inmueble debe haber sido efectivamente la vivienda de habitación del causante, y el beneficio solo cubre hasta el límite fijado por la ley, equivalente a 13.000 UVT. Si el valor de la propiedad supera ese monto, los herederos podrían tener que pagar impuestos sobre el excedente. Por eso, durante el proceso sucesorio, la DIAN puede solicitar documentación y pruebas que acrediten el uso habitacional del inmueble como: