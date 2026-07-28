No presentar la declaración dentro del plazo puede generar sanciones e intereses moratorios.

Muchos contribuyentes creen que la obligación de declarar renta depende únicamente del salario que reciben. Sin embargo, para el año gravable 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) también tiene en cuenta factores como el patrimonio, los consumos, las compras y el dinero que circuló por las cuentas bancarias durante el año.

Uno de los criterios más importantes corresponde al valor acumulado de las consignaciones, depósitos o inversiones financieras realizadas durante 2025, lo que puede convertir a una persona en declarante aunque no haya percibido un sueldo elevado.

¿Qué monto en las cuentas bancarias obliga a declarar renta?

Para el año gravable 2025, deberán presentar la declaración de renta las personas naturales que hayan registrado consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras superiores a 1.400 UVT, equivalentes a $69.719.000.

La entidad aclara que este requisito no se refiere a una única consignación. Lo que se analiza es la suma de todos los movimientos realizados durante el año en las cuentas bancarias o productos financieros del contribuyente.

La DIAN recordó que los movimientos bancarios también pueden generar la obligación de declarar renta.

Además, basta con cumplir una sola de las condiciones establecidas por la DIAN para quedar obligado a declarar. Entre ellas también se encuentran:

Tener un patrimonio bruto superior a $224.096.000 al 31 de diciembre de 2025.

Obtener ingresos brutos iguales o superiores a $69.719.000 .

Registrar consumos con tarjeta de crédito por encima de ese mismo valor.

Realizar compras o consumos superiores a $69.719.000 durante el año.

¿Cómo debe presentarse la declaración de renta en 2026?

Para esta vigencia, todas las personas naturales, residan o no en Colombia, deberán presentar la declaración únicamente a través del portal transaccional de la DIAN, conforme a la Resolución 000227 de 2025.

Antes de iniciar el trámite, la entidad recomienda verificar que el Registro Único Tributario (RUT) esté actualizado, contar con usuario y firma electrónica habilitados y reunir la documentación necesaria para diligenciar correctamente la declaración.

La autoridad tributaria también recordó que el sistema de renta cedular clasifica los ingresos en tres grupos: cédula general, cédula de pensiones y cédula de dividendos y participaciones.

Asimismo, existen beneficios tributarios que pueden reducir el impuesto a pagar, entre ellos algunas rentas exentas, deducciones autorizadas, descuentos por dependientes y el beneficio equivalente al 1% de las compras realizadas con factura electrónica y pagadas mediante medios electrónicos.

¿Qué multa aplica si no presenta la declaración de renta?

El artículo 641 del Estatuto Tributario establece que quienes presenten la declaración fuera del plazo deberán pagar una sanción equivalente al 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, sin que el valor supere el 100% del impuesto o de la retención correspondiente.

A esto se suma la sanción mínima prevista en el artículo 639 del Estatuto Tributario, fijada en 10 UVT. Con la UVT vigente para 2026, esa multa corresponde a $524.000, incluso cuando la sanción calculada sea inferior a ese valor.

Si además existe un saldo pendiente por pagar, también deberán liquidarse los intereses moratorios establecidos en el artículo 634 del Estatuto Tributario hasta la cancelación total de la obligación.

Los vencimientos para presentar la declaración de renta del año gravable 2025 comenzarán el 12 de agosto y se extenderán hasta el 26 de octubre de 2026, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT de cada contribuyente.