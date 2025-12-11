Aunque todavía no hay acuerdo, las cifras planteadas permiten estimar cómo quedarían los ingresos y las prestaciones el próximo año (Foto: archivo).

La discusión por el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 tomó fuerza esta semana en la mesa de concertación, luego de que empresarios y centrales de trabajadores presentaran oficialmente sus propuestas. Las posiciones quedaron lejos entre sí y ahora el Gobierno deberá encaminar la negociación, en medio de un calendario ajustado que determina que el acuerdo debe lograrse antes del 15 de diciembre.

Durante la jornada, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el sector empresarial mantuvo su propuesta de un incremento cercano al 7%, mientras que las centrales obreras elevaron su expectativa a una cifra de dos dígitos, muy por encima de lo que se proyectaba inicialmente. Con este panorama, el país entra en una fase decisiva para definir el ingreso base de millones de trabajadores formales en 2026.

A falta del acuerdo definitivo, ya es posible trazar cálculos preliminares que permiten entender cómo quedarían el salario mínimo, el auxilio de transporte y la prima de servicios el próximo año con cada una de estas propuestas.

¿Cuánto subiría el salario mínimo 2026 si se aprueba la propuesta de los empresarios?

Los empresarios presentaron un incremento del 7,21%, cálculo basado en la inflación observada a noviembre, la productividad y un margen adicional de reconocimiento real.

Con este ajuste, el salario mínimo 2026 quedaría de forma estimada así:

Salario pleno: $1.526.134 → $1.636.134 aprox.

Auxilio de transporte: $199.200 → $213.420 aprox.

Total devengado: $1.740.544 (estimado)

Este monto permitiría proyectar también el valor de la prima de servicios del próximo año.

Salario mínimo 2026: así avanzó la discusión en la mesa de concertación. Nelson Hernandez Chitiva

¿De cuánto quedaría la prima en 2026 con el aumento propuesto por los empresarios?

Si el incremento del 7,21% termina siendo el que adopta la mesa (o el Gobierno vía decreto), la prima de servicios quedaría estimada así:

Prima de junio 2026: $870.272 aprox.

Prima de diciembre 2026: $870.272 aprox.

Estos valores se calculan sobre el total devengado mensual (salario + auxilio), tal como establece la ley laboral colombiana.

¿Cómo sería el salario mínimo 2026 si se aprueba la propuesta de los trabajadores?

Las centrales obreras, apoyadas en un estudio reciente de la OIT, propusieron un incremento del 16%. De concretarse esa cifra, el impacto salarial sería mucho más amplio.

Así quedaría el salario mínimo 2026 bajo esta propuesta:

Salario pleno: $1.424.000 → $1.651.260 aprox.

Auxilio de transporte: pasaría a $232.000 aprox.

Total devengado: $1.883.260 (estimado)

Esta sería la base para calcular todas las prestaciones del año entrante.

¿Cuánto sería la prima de servicios en 2026 si se aprueba el aumento del 16%?

Con la propuesta de los trabajadores, la prima se elevaría de manera significativa. El cálculo estimado quedaría así:

Prima de junio 2026: $941.630 aprox.

Prima de diciembre 2026: $941.630 aprox.

Ambos pagos corresponden al equivalente del salario mensual dividido en dos, tal como lo exige la normatividad laboral.

¿Cuándo se definirá oficialmente el salario mínimo y el auxilio de transporte para 2026?

La mesa de concertación tiene plazo hasta el 15 de diciembre para llegar a un acuerdo. Si no se logra consensuar una cifra entre empresarios y trabajadores, se podrán convocar reuniones extraordinarias.

De no haber acuerdo antes de Navidad, le corresponderá al presidente Gustavo Petro fijar por decreto el aumento del salario mínimo, el auxilio de transporte y, por ende, el parámetro oficial para calcular las prestaciones de 2026.