El incremento del salario mínimo influye directamente en la inflación de los servicios en Colombia (Fuente: archivo).

Colombia abrió oficialmente la negociación del salario mínimo y del auxilio de transporte para 2026, en un escenario en el que empresarios, centrales obreras y el Gobierno llegan con tensiones acumuladas y una brecha amplia sobre lo que debería subir el ingreso base de millones de trabajadores.

Aunque la mesa quedó instalada este lunes, la Ley 278 de 1996 marca una cuenta regresiva estricta: hay plazo hasta el 15 de diciembre para lograr un acuerdo. Si no se alcanza, el presidente Gustavo Petro deberá definir el incremento por decreto antes del 30.

Las discusiones no pintan fáciles. Desde septiembre, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, anticipó que no participaría en la mesa por considerar que no había ambiente para una concertación real. Ese anuncio dejó claro que, otra vez, las probabilidades de que el Gobierno termine fijando el aumento son altas.

Pese a eso, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales —compuesta por empresarios, centrales y el Ministerio del Trabajo— entró en sesiones formales para escuchar propuestas, revisar datos y, eventualmente, intentar una cifra consensuada.

La expectativa es alta porque este año las posiciones arrancan más distantes que en ciclos anteriores. Nelson Hernandez Chitiva

¿Cómo se negocia el salario mínimo en Colombia y quiénes participan?

La mesa de concertación reúne a tres actores:

Empresarios : representados por ANDI, ACOPI, Fenalco y la SAC.

Trabajadores : presentes mediante las centrales CUT, CGT y CTC.

Gobierno : a través del Ministerio del Trabajo.

Adicionalmente, llegan invitados técnicos del DANE, Banco de la República y Ministerio de Hacienda, encargados de entregar cifras macroeconómicas que sirven de base para calcular el incremento. Este insumo solo se conoce hacia diciembre, cuando hay mayor claridad sobre inflación, mercado laboral, crecimiento económico y productividad.

¿Qué datos económicos definirán el aumento del salario mínimo 2026?

De todas las variables, la inflación es la más decisiva porque marca el piso para proteger el poder adquisitivo. La mesa debe procurar que el salario no pierda valor frente al costo de vida, y a partir de ahí se analiza si hay espacio para un incremento real.

La Productividad Total de los Factores (PTF) también pesa. Para este ciclo, el DANE reportó una PTF del 0,91 %, inferior a la del año pasado. Además, entregó los indicadores de productividad laboral por hora (0,57 %) y por persona empleada (0,32 %). Estas cifras suelen ser uno de los puntos más polémicos, pues gremios y centros económicos han cuestionado en años anteriores la metodología usada por la entidad.

¿Qué pasó en años anteriores con la concertación del salario mínimo?

En los últimos ciclos, la concertación ha terminado sin acuerdo. Tanto en 2023 como en 2024 y 2025, las diferencias iniciales entre empresarios y sindicatos fueron demasiado amplias, lo que obligó al Gobierno a fijar el incremento mediante decreto. El aumento real promedio de los últimos años ha sido de 3,58 %, con variaciones según inflación y productividad.

¿Cuál es el cronograma oficial de la negociación del salario mínimo 2026?

La Ley 278 fija un calendario estricto que combina la entrega de datos macroeconómicos con jornadas de discusión. Estas son las fechas clave:

28 de noviembre

Subcomisión de Productividad.

Presentación del DANE sobre Productividad Total de los Factores.

1 de diciembre

Instalación formal de la mesa de concertación.

Presentación del PIB del tercer trimestre de 2025.

Mercado laboral y cuentas nacionales.

4 de diciembre

Publicación del IPC del mes anterior a las 6:00 p.m.

9 de diciembre

Presentación del DANE sobre IPC y nuevas cifras.

Intervenciones del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República.

Presentación de ofertas de incremento para 2026.

Inicio de las jornadas de negociación directa.

10, 11 y 12 de diciembre

Sesiones continuas de concertación.

15 de diciembre

Primer vencimiento legal para concertar (fecha límite para lograr acuerdo).

Si el 15 no hay consenso, se activa el procedimiento de salvedades:

16 de diciembre

Cada parte presenta, por escrito, sus argumentos y posiciones.

17 de diciembre

Revisión de esas salvedades.

Del 18 al 29 de diciembre

Jornadas extraordinarias de concertación.

30 de diciembre

Fecha máxima para que el Gobierno expida el decreto del salario mínimo 2026.

Arrancó la negociación del salario mínimo 2026: las partes ya están en la mesa y el reloj corre hacia el 15 de diciembre. Andrzej Rostek

¿Qué pasa si no hay acuerdo sobre el salario mínimo y el auxilio de transporte?

Si empresarios y trabajadores no logran una cifra común, el Gobierno debe analizar:

Inflación proyectada por el Banco de la República.

Productividad.

Crecimiento del PIB.

Comportamiento del IPC.

Contribución de los salarios al ingreso nacional.

Con estos insumos, la Casa de Nariño define por decreto el nuevo salario mínimo y el auxilio de transporte antes del cierre del año.

¿Cuándo se conocerá el aumento del salario mínimo 2026?

Si hay concertación, el anuncio se hará el 15 de diciembre. Pero si no, el país deberá esperar hasta el 30 de diciembre, cuando el presidente Petro expida el decreto que fijará el salario mínimo y el auxilio de transporte para 2026.