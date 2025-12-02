El Dane confirmó que la productividad total de los factores creció 0,91% en 2025, un dato clave para definir el aumento del salario mínimo de 2026. (Fuente: Archivo)

El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 comenzó a definirse tras la publicación del nuevo informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El 27 de noviembre de 2025, la entidad confirmó que la productividad total de los factores creció 0,91% hasta el tercer trimestre del año, una cifra determinante para la negociación que se instalará el 1 de diciembre con empresarios, sindicatos y representantes del Gobierno.

Este indicador, acompañado de una expectativa de inflación que oscila entre 5,01% y 5,9% según el Banco de la República y diversos analistas, sirve como base técnica para establecer el ajuste salarial del próximo año.

Las cifras abren el camino para calcular el nuevo ingreso que recibirán más de tres millones de trabajadores que devengan un sueldo mínimo en el país.

Cómo se calcula el nuevo salario mínimo: inflación, productividad y fórmulas técnicas

La productividad total de los factores, según el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, refleja la eficiencia con la que la economía transforma el trabajo y el capital en valor agregado. Sin embargo, la productividad laboral por trabajador cayó 0,32% debido a que el empleo aumentó 3,5% mientras la economía creció 2,9%.

Más de tres millones de trabajadores esperan la definición del nuevo salario mínimo para 2026. Nelson Hernandez Chitiva

A este escenario se suma una inflación anual que en octubre se ubicó en 5,51%, con tendencia al alza. El Banco de la República proyecta un cierre cercano al 5,1%, mientras que expertos consultados sitúan las expectativas entre 5,01% y 5,9%. Con estos datos, la fórmula más aceptada para definir el aumento del salario mínimo es la suma entre la inflación esperada y la productividad.

Cuánto podría aumentar el salario mínimo en 2026: estos son los escenarios oficiales

Según Mejía y otros expertos consultados, un ajuste entre 6% y 6,5% sería la cifra técnica más razonable para recuperar el poder adquisitivo sin afectar el crecimiento económico. Bajo esta proyección, el salario mínimo podría quedar así:

Aumento del 6% : pasaría de $1.423.500 a $1.508.610.

Inflación baja (5,01%) + productividad : el ajuste sería de 5,91%, para un total de $1.506.486.

Inflación alta (5,9%) + productividad: el alza sería de 6,5%, llevando el salario a $1.516.027.

Otros actores han presentado propuestas más altas: los empresarios plantean un incremento del 7% (equivalente a $1.523.145), mientras que Anif sugiere un 7,3% ($1.527.415).

Advertencias de los expertos sobre los riesgos de un aumento excesivo

Aunque los sindicatos respaldan un alza significativa, varios economistas han alertado sobre los riesgos de un incremento demasiado elevado. Mejía enfatizó que un ajuste desproporcionado podría generar presiones adicionales sobre la inflación en 2026 y estimular la informalidad, que ya representa cerca de la mitad de los nuevos empleos creados en 2025.

A su vez, el economista Germán Machado advirtió que un aumento demasiado grande afectaría las finanzas del sistema pensional. Con el 45% de las pensiones atadas al salario mínimo, un incremento del 11% elevaría el costo pensional en un 8%, generando un faltante cercano a $1 billón.

El Dane reveló que la productividad total de los factores creció 0,91% hasta el tercer trimestre de 2025. selensergen

Qué sigue en la negociación del salario mínimo para 2026

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales comenzará formalmente su trabajo el 1 de diciembre. Allí, Gobierno, empresarios y sindicatos deberán revisar los datos técnicos, evaluar el impacto fiscal y social del incremento y llegar a un acuerdo antes del 15 de diciembre.

Lo que ya está claro es que la cifra oficial de productividad revelada por el Dane marca el punto de partida para determinar el salario que millones de trabajadores recibirán a partir del 1 de enero de 2026.