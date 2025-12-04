Salario mínimo en Colombia 2026: los bienes que subirán de precio y a quiénes afectará más.

El mes de diciembre trae otra vez una discusión que siempre genera expectativa: la definición del salario mínimo en Colombia para 2026. Aunque es un procedimiento anual, su impacto va mucho más allá del incremento para los trabajadores. Cada ajuste activa una reacción en cadena sobre múltiples sectores del país.

Mientras avanza la mesa de concertación entre Gobierno, gremios y sindicatos, una pregunta empieza a tomar fuerza: ¿qué tanto cambiarán los precios de bienes y servicios que dependen directamente de este aumento? La respuesta no es tan simple, porque hoy más de 70 rubros están vinculados al salario mínimo en Colombia.

Lo que sí es claro es que el aumento no solo protege el ingreso de millones de trabajadores frente a la inflación. También transforma el costo de bienes esenciales, modifica tarifas, ajusta obligaciones y reconfigura el presupuesto familiar para 2026. Pero el verdadero alcance de estos cambios se revela después.

La definición del salario mínimo impactará en los precios. (Fuente: archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Bienes y servicios indexados al salario mínimo en Colombia

El salario mínimo en Colombia influye en una larga lista de bienes indexados que ajustan su valor en la misma proporción. Entre los más relevantes están los costos laborales, los aportes de seguridad social, las matrículas educativas y las tarifas que pagan los aprendices del SENA. También suben las multas de tránsito, el valor del SOAT, la medicina prepagada y los pasajes intermunicipales.

Uno de los casos más sensibles es la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), cuyo precio máximo permitido está directamente ligado al salario mínimo en Colombia. Por eso el Ministerio de Trabajo ha sugerido revisar esta relación, ya que un incremento alto puede encarecer el acceso a vivienda nueva para miles de familias.

El impacto del IPC y los bienes que no dependen del salario mínimo

No todos los precios se mueven al ritmo del salario mínimo en Colombia. Otros bienes y servicios están indexados al IPC, la variación de inflación que se cierre en 2025. Es el caso del arriendo, los servicios domésticos y los paquetes turísticos, cuyos ajustes siguen la dinámica inflacionaria y no la negociación del mínimo.

Además, sectores como restaurantes y peluquerías no están formalmente indexados, pero reciben un efecto indirecto por el encarecimiento general de la economía: aumentan insumos, suben salarios y el consumidor termina pagando más. De ahí que la discusión sobre el mínimo tenga un impacto transversal, incluso en rubros que no dependen directamente de la mesa de concertación.